Оперативное совещание началось с сообщения о кадровых изменениях в структуре администрации города.

Владислав Галкин стал первым заместителем главы администрации Тулы.

Роман Мурзин назначен заместителем главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ.

Яна Сергеева стала заместителем главы по архитектуре.

Татьяна Матвеева теперь руководит управлением по благоустройству администрации Тулы.

Руководить главным управлением по Советскому территориальному округу Тулы теперь будет Александр Картышов. Ранее он работал в ГУ ТО «Тульские парки» заместителем директора.

Главное управление по Привокзальному району возглавил Евгений Пятисоцков. Ранее он служил в должности заместителя начальника ГУ по благоустройству.

На должность начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы назначен Валерий Дорожкин.