В Туле закрыли главную городскую елку
Но карусели будут работать еще почти неделю - до 14 января.
7 января состоялось закрытие главной новогодней елки города.
Гуляния на площади Ленина состоялись несмотря на морозную погоду.
Тулякам показали «Рождественскую сказку» — яркое шоу, включающее в себя театрализованные интермедии, интерактивные игры, конкурсы и фейерверк.
Карусели, аттракционы, ярмарка новогодних украшений, 20 торговых палаток и кафе, имитирующих деревянные домики, будут работать на площади Ленина до 14 января 2017 года.
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