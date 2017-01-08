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В Туле закрыли главную городскую елку

В Туле закрыли главную городскую елку

Но карусели будут работать еще почти неделю - до 14 января.

7 января состоялось закрытие главной новогодней елки города.

Гуляния на площади Ленина состоялись несмотря на морозную погоду.

Тулякам показали «Рождественскую сказку» — яркое шоу, включающее в себя театрализованные интермедии, интерактивные игры, конкурсы и фейерверк.

Карусели, аттракционы, ярмарка новогодних украшений, 20 торговых палаток и кафе, имитирующих деревянные домики, будут работать на площади Ленина до 14 января 2017 года.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:10 +4
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