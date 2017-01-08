В Туле закрыли главную городскую елку

Но карусели будут работать еще почти неделю - до 14 января.

7 января состоялось закрытие главной новогодней елки города.

Гуляния на площади Ленина состоялись несмотря на морозную погоду.

Тулякам показали «Рождественскую сказку» — яркое шоу, включающее в себя театрализованные интермедии, интерактивные игры, конкурсы и фейерверк.