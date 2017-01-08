новости
новости
Регистрация
Музеи приглашают детей на мастер-классы и экскурсии 8 января

Музеи приглашают детей на мастер-классы и экскурсии 8 января

8 января в учреждениях культуры Тульской области пройдет ряд праздничных мероприятий для детей и взрослых.

Мемориальный музей Белобородова (Тула, пр. Ленина, 16):

12.00

Мастер-класс по объёмной аппликации «Золотой петушок». На мастер-классе посетители смогут сделать символ года — Золотого петушка. Аппликация один из несложных видов творчества, тем не менее позволяет детям проявить свою фантазию и творческое мастерство. Сделанный в музее петушок принесет своим хозяевам здоровье, радость и счастье на целый год. Аудитория 6+.

Выставочный зал (Тула, Красноармейский проспект, 16):

12.00

Детский день: Диафильм и малыши. В 2017 году Выставочный зал продолжает традицию детских дней! В воскресенье малыши посмотрят диафильмы — «Как встречают Новый Год в разных странах» и «Двенадцать месяцев». После просмотра мы нарисуем сияющего ангела с помощью брызг! Для этого приносим с собой старую зубную щетку и простую расческу (мужскую, гребешок). Все прочие материалы входят в стоимость. Стоимость участия: дети до 16 лет — 60 руб., взрослые — 130 руб. Запись на мероприятие по тел. 56−09−92. Аудитория 0+.

Тульский областной краеведческий музей (Тула, ул. Советская, 68):

14.00

Тематическая экскурсия «Новый год и Рождество в Туле. Сто лет назад». Новый год и Рождество — один из самых радостных и любимых наших праздников. Современные традиции их празднования стали складываться на рубеже XIX — XX вв. В эту эпоху наряду с православной традицией празднования Рождества Христова в российских городах стали входить в моду светские новогодние елки с подарками, утренники, балы и музыкальные вечера для детей и взрослых. В экскурсии по залам Тульского областного краеведческого музея мы расскажут о том, как праздновали Новый год и Рождество в Туле наши предки. Посетители музея получат уникальную возможность увидеть и почувствовать незабываемую атмосферу неповторимой тульской городской культуры предреволюционной эпохи.

Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

Музей П. Н. Крылова (Тула, ул. Кутузова, 10):

17.00

Мастер-класс «Рисуем зиму». Под руководством музейного педагога взрослые и дети нарисуют зимний пейзаж. Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

 

Полную афишу смотрите в нашем обзоре.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:22 0
Другие статьи по темам
Событие
мастер-классымузеи Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы сгорел жилой дом
В центре Тулы сгорел жилой дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика