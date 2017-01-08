Музеи приглашают детей на мастер-классы и экскурсии 8 января

Мемориальный музей Белобородова (Тула, пр. Ленина, 16):



12.00

Мастер-класс по объёмной аппликации «Золотой петушок». На мастер-классе посетители смогут сделать символ года — Золотого петушка. Аппликация один из несложных видов творчества, тем не менее позволяет детям проявить свою фантазию и творческое мастерство. Сделанный в музее петушок принесет своим хозяевам здоровье, радость и счастье на целый год. Аудитория 6+.



Выставочный зал (Тула, Красноармейский проспект, 16):



12.00

Детский день: Диафильм и малыши. В 2017 году Выставочный зал продолжает традицию детских дней! В воскресенье малыши посмотрят диафильмы — «Как встречают Новый Год в разных странах» и «Двенадцать месяцев». После просмотра мы нарисуем сияющего ангела с помощью брызг! Для этого приносим с собой старую зубную щетку и простую расческу (мужскую, гребешок). Все прочие материалы входят в стоимость. Стоимость участия: дети до 16 лет — 60 руб., взрослые — 130 руб. Запись на мероприятие по тел. 56−09−92. Аудитория 0+.



Тульский областной краеведческий музей (Тула, ул. Советская, 68):



14.00

Тематическая экскурсия «Новый год и Рождество в Туле. Сто лет назад». Новый год и Рождество — один из самых радостных и любимых наших праздников. Современные традиции их празднования стали складываться на рубеже XIX — XX вв. В эту эпоху наряду с православной традицией празднования Рождества Христова в российских городах стали входить в моду светские новогодние елки с подарками, утренники, балы и музыкальные вечера для детей и взрослых. В экскурсии по залам Тульского областного краеведческого музея мы расскажут о том, как праздновали Новый год и Рождество в Туле наши предки. Посетители музея получат уникальную возможность увидеть и почувствовать незабываемую атмосферу неповторимой тульской городской культуры предреволюционной эпохи.

Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.



Музей П. Н. Крылова (Тула, ул. Кутузова, 10):



17.00

Мастер-класс «Рисуем зиму». Под руководством музейного педагога взрослые и дети нарисуют зимний пейзаж. Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.