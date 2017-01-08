Туляков приглашают принять участие в фестивале наряженных санок «Сани-day»

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В этот день участникам фестиваля необходимо поразить жюри и всех посетителей максимально затейливым, креативным и тематическим украшением своего средства передвижения.



Принять участие в «Сани-day» могут все желающие. Зарегистрироваться на фестиваль можно отправив заявку на почту tulskie-parki@tularegion.ru. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также контактные данные. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4872)-25−81−81.



Фестиваль пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова. Начало мероприятия в 14.00.



Участие в состязаниях бесплатное.