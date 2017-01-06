новости
новости
Регистрация
Жители Пролетарского района: Нам катастрофически не хватает воды!

Жители Пролетарского района: Нам катастрофически не хватает воды!

В редакцию Myslo обратились возмущенные жители. Точки раздачи воды находятся от них слишком далеко.

В редакцию Myslo обратилась старшая по дому на Кутузова, 84 к.5 Юлия Клименко. Ближайшая к ее дому точка раздачи воды находится на Металлургов.

- Проблем нет, я дойду, хоть и далеко. Но как же бабушки? Если даже они дойдут, то воду точно не смогут донести на такое большое расстояние. И вообще: очереди огромные, за 5 литрами воды будешь стоять больше часа. Но пять литров - это разве много? У меня двое детей, что я сделаю с таким ничтожным количеством воды? Предлагаю вот что: направить машины с водой к домам, чтобы у людей была возможность набрать, сколько нужно. Так будет и быстрее и доступнее. 

Жалобы поступают и от пользователей Myslo. Igor76 написал: 

- Воды нет и на ул.Кауля (центральный район). И воду не раздают.

Таким образом, несмотря на то, что в городе открыто пять пунктов раздачи воды, людям этого не хватает. А ремонтные работы на поврежденном участке водопровода, между тем, планируют завершить к 17:00 сегодняшнего дня. Тогда же, по словам администрации города, вода начнет поступать в жилые дома. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:05 −5
Другие статьи по темам
Событие
нарушение водоснабженияводоснабжениеавария на водоводе
Люди
Юлия Клименко

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк принял участие в экстремальном силовом шоу
Туляк принял участие в экстремальном силовом шоу
МЧС предупреждает туляков: на дорогах гололедица, будьте внимательны!
МЧС предупреждает туляков: на дорогах гололедица, будьте внимательны!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика