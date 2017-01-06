Жители Пролетарского района: Нам катастрофически не хватает воды!

В редакцию Myslo обратилась старшая по дому на Кутузова, 84 к.5 Юлия Клименко. Ближайшая к ее дому точка раздачи воды находится на Металлургов.

- Проблем нет, я дойду, хоть и далеко. Но как же бабушки? Если даже они дойдут, то воду точно не смогут донести на такое большое расстояние. И вообще: очереди огромные, за 5 литрами воды будешь стоять больше часа. Но пять литров - это разве много? У меня двое детей, что я сделаю с таким ничтожным количеством воды? Предлагаю вот что: направить машины с водой к домам, чтобы у людей была возможность набрать, сколько нужно. Так будет и быстрее и доступнее.

Жалобы поступают и от пользователей Myslo. Igor76 написал:

- Воды нет и на ул.Кауля (центральный район). И воду не раздают.

Таким образом, несмотря на то, что в городе открыто пять пунктов раздачи воды, людям этого не хватает. А ремонтные работы на поврежденном участке водопровода, между тем, планируют завершить к 17:00 сегодняшнего дня. Тогда же, по словам администрации города, вода начнет поступать в жилые дома.