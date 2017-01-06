Туляк принял участие в экстремальном силовом шоу

Состязание прошло в декабре в рамках первого Фестиваля национальных видов спорта под патронажем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Всемирного русского народного собора.

В ходе шоу Александр Кириллов на глазах у гостей фестиваля сгибал куски арматуры, сковороды и подковы, голыми руками разрывал книжные справочники в тысячу страниц и силой легких взрывал резиновые грелки.

Увлечение Александра силовыми видами спорта началось три года назад: после просмотра выступления американских спортсменов он решил попробовать свои силы, уже в 2015 году стал чемпионом мира по армлифтингу и был признан одним из сильнейших людей России.

Успехи Александра заметили представители «Русских богатырей». Полгода назад его пригласили на шоу.

Будучи сотрудником «КНАУФ ГИПС Новомосковск» уже более 14 лет, Александр принимает активное участие и в спортивной жизни компании: входит в тренерский состав команды по мини-футболу, участвует в городских соревнованиях «Возрождение» среди команд предприятий Новомосковска.

- Идея организовать Фестиваль национальных видов спорта, в первую очередь, преследует цель патриотического воспитания молодежи, — комментирует Александр Кириллов. — Надеюсь, подобные мероприятия станут традиционными и привлекут внимание молодых людей к здоровому образу жизни, в том числе к русским традиционным видам спорта.

- Компания КНАУФ гордится тем, что наши сотрудники участвуют в таких мероприятиях, как данный Фестиваль, и достигают высот в спорте. Мы всячески поддерживаем это увлечение, — отметил Леонид Лось, руководитель службы корпоративных коммуникаций «КНАУФ СНГ».

Фестиваль национальных видов спорта, организованный Всемирным русским народным собором, Правительством Москвы, Федерацией хоккея с мячом и Москомспортом, стал первым в истории России. В его рамках прошли показательные выступления по традиционным русским играм и забавам, таким как игра в лапту, городки и шашки. Участники мероприятия могли также попробовать свои силы в занятиях воркаутом, самбо, в гиревом спорте и других спортивных состязаниях, а главным событием вечера стал показательный матч по русскому хоккею — хоккею с мячом.

Группа КНАУФ – международная компания, с 1993 года осуществляющая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ. Сегодня группа КНАУФ является одним из крупнейших в мире производителей строительных отделочных материалов.