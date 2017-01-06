МЧС предупреждает туляков: на дорогах гололедица, будьте внимательны!
Управление МЧС России по ТО информирует жителей региона о том, как обезопасить себя в гололед.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 января 2017 года на дорогах Тулы и области гололедица. Температура воздуха упадет до -25.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах федерального и местного значения.
Пешеходам желательно выбирать обувь без каблуков. Выбирать более безопасный путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны песком и есть освещение. Если на вашем пути сплошной лед, передвигайтесь скользящими шагами. Пожилым людям на улицу лучше взять трость с заостренным или резиновым наконечником.
Гололедица - причина чрезвычайных ситуаций.
В этот период увеличивается вероятность аварий, столкновений автомобилей. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Нельзя забывать, что при гололедице сцепление колес с дорожным покрытием существенно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы. Управляя автомобилем при гололедице, ни в коем случае не допускайте даже незначительной резкости, так как она может привести к заносу.
Необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Боковые интервалы между автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении, также должны быть увеличены.
Будьте особо осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.
На пешеходных переходах, подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность.
Уважаемые жители и гости Тульской области!
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону - «01» или с мобильного - «112» и «101».