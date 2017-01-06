МЧС предупреждает туляков: на дорогах гололедица, будьте внимательны!

Управление МЧС России по ТО информирует жителей региона о том, как обезопасить себя в гололед.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 января 2017 года на дорогах Тулы и области гололедица. Температура воздуха упадет до -25.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах федерального и местного значения.

Пешеходам желательно выбирать обувь без каблуков. Выбирать более безопасный путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны песком и есть освещение. Если на вашем пути сплошной лед, передвигайтесь скользящими шагами. Пожилым людям на улицу лучше взять трость с заостренным или резиновым наконечником.

Гололедица - причина чрезвычайных ситуаций.

В этот период увеличивается вероятность аварий, столкновений автомобилей. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Нельзя забывать, что при гололедице сцепление колес с дорожным покрытием существенно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы. Управляя автомобилем при гололедице, ни в коем случае не допускайте даже незначительной резкости, так как она может привести к заносу.

Необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Боковые интервалы между автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении, также должны быть увеличены.

Будьте особо осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

На пешеходных переходах, подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность.

Уважаемые жители и гости Тульской области!