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В Тульской области выросло число случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди детей

В Тульской области выросло число случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди детей

Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова обратила внимание на то, что в 36 субъектах РФ, в том числе Тульской, Астраханской, Челябинской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге отмечено существенное увеличение числа случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди детей до 14 лет, сообщает ТАСС.


Анна Кузнецова.

«Данная ситуация, безусловно, требует особого внимания», - отметила детский омбудсмен. Безусловно, всех очень тревожит вопрос вакцинации и туберкулинодиагностики.

Ко мне обращается очень много обеспокоенных родителей, чьих детей не допускают до занятий по причине отсутствия проб Манту.

На мой взгляд, если родители по разным причинам отказываются делать ребенку пробу Манту, необходимо предусмотреть возможность проведения других исследований и закрепить ее нормативными документами", - заявила Кузнецова.

По ее словам, юристы аппарата детского омбудсмена «активно работают с Минздравом в этом направлении, в ведомстве разрабатывается положение о порядке и сроках проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, в рамках которого продумываются альтернативы пробе Манту».

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 13:30 +1
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Люди
Анна Кузнецова
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Тульская область

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