Росгвардия и полиция обеспечат порядок в Тульской области в Рождественскую ночь
В ночь с 6 на 7 января в 122 соборах и храмах пройдут богослужения. Ожидается, что в них примут участие свыше 20 тысяч человек.
Для обеспечения охраны правопорядка и безопасности граждан при проведении торжественных богослужений на территории Тульской области, совместно с правоохранительными органами, будут задействованы сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Тульской области и военнослужащие специальной моторизованной воинской части.
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