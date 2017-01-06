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Росгвардия и полиция обеспечат порядок в Тульской области в Рождественскую ночь

Росгвардия и полиция обеспечат порядок в Тульской области в Рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января в 122 соборах и храмах пройдут богослужения. Ожидается, что в них примут участие свыше 20 тысяч человек.

Для обеспечения охраны правопорядка и безопасности граждан при проведении торжественных богослужений на территории Тульской области, совместно с правоохранительными органами, будут задействованы сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Тульской области и военнослужащие специальной моторизованной воинской части.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:28 0
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