За сутки в Тульской области в авариях пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

Госавтоинспекция информирует о ДТП, которые произошли 5 января.

В 17.00 в Туле на пересечении улиц Болдина и Путейской 25-летний мужчина, управляя «Ауди A4», при повороте налево не пропустил двигавшегося во встречном направлении «Ниссан Примера» и столкнулся с ним. После чего «Ауди» врезался в «Мицубиси Аутландер».

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка «Ауди». Женщина обратилась за медицинской помощью в ГБ им. Ваныкина.

В 15.30 в Новомосковске на улице Первомайской (в районе дома № 92) 20-летний водитель «Мицубиси Лансер» при выезде с прилегающей территории создал помеху для движения «Шевроле Авео», под управлением 24-летней женщины, которая в дальнейшем совершила наезд на препятствие.

В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле».

В 12.10 на 1 км автодороги «Крым-Русятино-Дмитровское» 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», столкнулась с автомобилем «Ниссан», которым управляла 60-летняя женщина. В результате ДТП пострадала и обращалась за медицинской помощью в Заокскую ЦРБ 36-летняя пассажирка «Ниссана».