новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области в авариях пострадали три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

За сутки в Тульской области в авариях пострадали три человека

К счастью, обошлось без погибших.

Госавтоинспекция информирует о ДТП, которые произошли 5 января.

 

В 17.00 в Туле на пересечении улиц Болдина и Путейской 25-летний мужчина, управляя «Ауди A4», при повороте налево не пропустил двигавшегося во встречном направлении «Ниссан Примера» и столкнулся с ним. После чего «Ауди» врезался в «Мицубиси Аутландер».

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка «Ауди». Женщина обратилась за медицинской помощью в ГБ им. Ваныкина.

 

В 15.30 в Новомосковске на улице Первомайской (в районе дома № 92) 20-летний водитель «Мицубиси Лансер» при выезде с прилегающей территории создал помеху для движения «Шевроле Авео», под управлением 24-летней женщины, которая в дальнейшем совершила наезд на препятствие.

В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле».

 

В 12.10 на 1 км автодороги «Крым-Русятино-Дмитровское» 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», столкнулась с автомобилем «Ниссан», которым управляла 60-летняя женщина. В результате ДТП пострадала и обращалась за медицинской помощью в Заокскую ЦРБ 36-летняя пассажирка «Ниссана».

сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Росгвардия и полиция обеспечат порядок в Тульской области в Рождественскую ночь
Росгвардия и полиция обеспечат порядок в Тульской области в Рождественскую ночь
Туляк принял участие в экстремальном силовом шоу
Туляк принял участие в экстремальном силовом шоу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика