Зимняя эйфория: новогодние игрушки, улыбки и абсолютное счастье

Фото Дмитрия Дзюбина.

Фотограф Myslo посетил выставку новогодних игрушек в парке, а также запечатлел искренние улыбки отдыхающих там туляков.

В Центральном парке - выставка новогодних игрушек. Самые разные, самые оригинальные и запоминающиеся - они радуют, они погружают в зимнюю сказку. Погрузился и наш фотограф. Для вас - самые яркие, сочные кадры волшебного праздника.