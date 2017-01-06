Фото Дмитрия Дзюбина.
Зимняя эйфория: новогодние игрушки, улыбки и абсолютное счастье
Фотограф Myslo посетил выставку новогодних игрушек в парке, а также запечатлел искренние улыбки отдыхающих там туляков.
В Центральном парке - выставка новогодних игрушек. Самые разные, самые оригинальные и запоминающиеся - они радуют, они погружают в зимнюю сказку. Погрузился и наш фотограф. Для вас - самые яркие, сочные кадры волшебного праздника.
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