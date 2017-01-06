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Авария в Пролетарском районе: что говорит застройщик?

Авария в Пролетарском районе: что говорит застройщик?

Генеральный директор ГК «Аврора»: «Говорить о том, что виноваты подрядчики, выполнявшие работы, неправильно».

Не смотря на уверения властей о том, что воду в Пролетарском районе уже дали, туляки до сих пор жалуются на ее отсутствие. Нам пишут с улиц Металлургов, Волкова, Гастелло, Марата, Пролетарской, Кирова и других улиц. 

Как пояснили в администрации города, вода во все краны поступит не сразу, ее пускают в трубопровод, и лишь спустя время она дойдет до всех квартир. По мнению нашего министра ЖКХ, это «рядовая ситуация».

Видимо, опасаясь гидроудара и порывов труб, воду действительно дают постепенно и небольшим напором. Особенно проблемы касаются верхних этажей жилых домов.

Напомним, 624 дома в Пролетарском районе остались без воды более чем на сутки из-за аварии в поселке Молодежный. Там велись работы по прокладке канализационных труб к жилому комплексу «Молодежный». По первоначальной версии, водитель экскаватора копал траншею и повредил магистральную трубу, оставив целый округ без воды.

Сегодня в интервью Тульской прессе генеральный директор ГК «Аврора» прокомментировал аварию на водоводе. 
 

Игорь Бредихин рассказал, что спецтехника не касалась трубы, а в Тулагорводоканал поступило два звонка о течи в трубе, прежде чем специалисты выехали на место.

«В прессу поступила недостоверная информация о несанкционированности работ. Все работы выполняются исключительно по графику в строгом соответствии со всеми регламентами и документами.

Сейчас, насколько мне известно, была проведена экспертиза по поводу трубы. Экспертиза показала, что экскаватор трубы не коснулся. С вероятностью 99% можно сказать, что труба была приведена в негодность очень давно, поэтому говорить о том, что виноваты подрядчики, выполнявшие работы на нашем объекте — преждевременно и думаю, что уже теперь — неправильно.

Более того, когда подрядчик проводил работы, он обнаружил течь вчера в 12 часов дня. Подрядчик немедленно обратился к ответственным лицам в Водоканал.

Насколько я знаю, на это в Водоканале ответили, что специалисты заняты на одной из аварий, и приехать сотрудники не могут. Ребята продолжали наблюдать за этой течью, естественно, в три часа снова позвонили в Водоканал и попросили приехать скорее, так как течь усилилась.

И только в шесть часов вечера Водоканал приехал и обнаружил, что большой объем воды вытекает из трубы. Подрядчик дважды предупреждал Тулагорводоканал и может подтвердить это», — рассказал Тульской прессе гендиректор ГК «Аврора».

В любом случае, обстоятельства аварии будут тщательно проверять, в том числе, и прокуратура.  

 

 

вчера, в 22:53 −11
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Игорь Бредихин
Место
Тула
Прочее
аварияпоселок Молодежный

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