Авария в Пролетарском районе: что говорит застройщик?
Генеральный директор ГК «Аврора»: «Говорить о том, что виноваты подрядчики, выполнявшие работы, неправильно».
Не смотря на уверения властей о том, что воду в Пролетарском районе уже дали, туляки до сих пор жалуются на ее отсутствие. Нам пишут с улиц Металлургов, Волкова, Гастелло, Марата, Пролетарской, Кирова и других улиц.
Как пояснили в администрации города, вода во все краны поступит не сразу, ее пускают в трубопровод, и лишь спустя время она дойдет до всех квартир. По мнению нашего министра ЖКХ, это «рядовая ситуация».
Видимо, опасаясь гидроудара и порывов труб, воду действительно дают постепенно и небольшим напором. Особенно проблемы касаются верхних этажей жилых домов.
Напомним, 624 дома в Пролетарском районе остались без воды более чем на сутки из-за аварии в поселке Молодежный. Там велись работы по прокладке канализационных труб к жилому комплексу «Молодежный». По первоначальной версии, водитель экскаватора копал траншею и повредил магистральную трубу, оставив целый округ без воды.
Игорь Бредихин рассказал, что спецтехника не касалась трубы, а в Тулагорводоканал поступило два звонка о течи в трубе, прежде чем специалисты выехали на место.
«В прессу поступила недостоверная информация о несанкционированности работ. Все работы выполняются исключительно по графику в строгом соответствии со всеми регламентами и документами.
Сейчас, насколько мне известно, была проведена экспертиза по поводу трубы. Экспертиза показала, что экскаватор трубы не коснулся. С вероятностью 99% можно сказать, что труба была приведена в негодность очень давно, поэтому говорить о том, что виноваты подрядчики, выполнявшие работы на нашем объекте — преждевременно и думаю, что уже теперь — неправильно.
Более того, когда подрядчик проводил работы, он обнаружил течь вчера в 12 часов дня. Подрядчик немедленно обратился к ответственным лицам в Водоканал.
Насколько я знаю, на это в Водоканале ответили, что специалисты заняты на одной из аварий, и приехать сотрудники не могут. Ребята продолжали наблюдать за этой течью, естественно, в три часа снова позвонили в Водоканал и попросили приехать скорее, так как течь усилилась.
И только в шесть часов вечера Водоканал приехал и обнаружил, что большой объем воды вытекает из трубы. Подрядчик дважды предупреждал Тулагорводоканал и может подтвердить это», — рассказал Тульской прессе гендиректор ГК «Аврора».
В любом случае, обстоятельства аварии будут тщательно проверять, в том числе, и прокуратура.