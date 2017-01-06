Авария в Пролетарском районе: что говорит застройщик?

Не смотря на уверения властей о том, что воду в Пролетарском районе уже дали, туляки до сих пор жалуются на ее отсутствие. Нам пишут с улиц Металлургов, Волкова, Гастелло, Марата, Пролетарской, Кирова и других улиц.

Как пояснили в администрации города, вода во все краны поступит не сразу, ее пускают в трубопровод, и лишь спустя время она дойдет до всех квартир. По мнению нашего министра ЖКХ, это «рядовая ситуация».

Видимо, опасаясь гидроудара и порывов труб, воду действительно дают постепенно и небольшим напором. Особенно проблемы касаются верхних этажей жилых домов.

Напомним, 624 дома в Пролетарском районе остались без воды более чем на сутки из-за аварии в поселке Молодежный. Там велись работы по прокладке канализационных труб к жилому комплексу «Молодежный». По первоначальной версии, водитель экскаватора копал траншею и повредил магистральную трубу, оставив целый округ без воды.

Сегодня в интервью Тульской прессе генеральный директор ГК «Аврора» прокомментировал аварию на водоводе.