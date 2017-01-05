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В Заречье в новогоднюю ночь украли иномарку

В Заречье в новогоднюю ночь украли иномарку

4 января автомобиль вернули законному владельцу.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился 44-летний туляк. Мужчина сообщил, что ещё в новогоднюю ночь от дома по улице Пузакова угнали его машину- «Мазда СХ-5».
 
4 января оперативники уголовного розыска установили, что машину украл 20-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
 
Кстати, в тот же день было раскрыто другое дело – угон автомобиля ВАЗ-21114 в Щёкинском районе.  Во время осуществления патрулирования сотрудниками ДПС данный автомобиль был задержан нигде не работающий и ранее судимый 39-летний местный житель. Мужчина признал свою вину.
сегодня, в 16:33 +1
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