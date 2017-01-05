Чтобы накопить на машину, туляку понадобится 3,4 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование. Эксперты определили средние цены на автомобили и среднемесячные зарплаты в разных субъектах нашей страны. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки нового авто.

Результаты в целом по стране следующие: для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.

По данным агентства за 10 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. рублей.

Согласно результатам проведенного исследования, быстрее всего в нашей стране накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев.

Жителям остальных регионов необходимо будет потратить больше времени для накопления денег на автомобиль. В Тульской области понадобится 3,4 года или 41 месяц. «Средневзвешенная цена» автомобиля по данным аналитиков в нашем регионе составляет 1158,8 тыс.рублей, а средняя зарплата - 28,4 тыс. рублей.

В Приморье срок накопления денег на автомобиль наибольший в стране – 68 месяцев.