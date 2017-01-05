Чтобы накопить на машину, туляку понадобится 3,4 года
Аналитики опубликовали рейтинг регионов по сроку накопления денег для покупки нового легкового автомобиля.
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование. Эксперты определили средние цены на автомобили и среднемесячные зарплаты в разных субъектах нашей страны. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки нового авто.
Результаты в целом по стране следующие: для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.
По данным агентства за 10 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. рублей.
Согласно результатам проведенного исследования, быстрее всего в нашей стране накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев.
Жителям остальных регионов необходимо будет потратить больше времени для накопления денег на автомобиль. В Тульской области понадобится 3,4 года или 41 месяц. «Средневзвешенная цена» автомобиля по данным аналитиков в нашем регионе составляет 1158,8 тыс.рублей, а средняя зарплата - 28,4 тыс. рублей.
В Приморье срок накопления денег на автомобиль наибольший в стране – 68 месяцев.
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