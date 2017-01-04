Президент поручил проверить программы капремонта в регионах
Генеральная прокуратура России должна представить доклад по результатам проведенной работы Владимиру Путину до 1 октября 2017 года.
В сообщении на сайте администрации главы государства читаем: «Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Будет проверено, соблюдается ли законодательство при принятии решений о ремонте МКД, которые имеют высокую степень физического износа, и МКД - объектов культурного наследия. Отвечать за эту проверку будет генеральный прокурор России Ю
рий Чайка.
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