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Президент поручил проверить программы капремонта в регионах

Президент поручил проверить программы капремонта в регионах

Генеральная прокуратура России должна представить доклад по результатам проведенной работы Владимиру Путину до 1 октября 2017 года.

В сообщении на сайте администрации главы государства читаем: «Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
 
 
Будет проверено, соблюдается ли законодательство при принятии решений о ремонте МКД, которые имеют высокую степень физического износа, и МКД - объектов культурного наследия. Отвечать за эту проверку будет генеральный прокурор России Юрий Чайка. 
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:58 0
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