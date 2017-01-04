Президент поручил проверить программы капремонта в регионах

Генеральная прокуратура России должна представить доклад по результатам проведенной работы Владимиру Путину до 1 октября 2017 года.

В сообщении на сайте администрации главы государства читаем: «Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».