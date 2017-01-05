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Тульское МЧС объявило метеопредупреждение

Тульское МЧС объявило метеопредупреждение

Ожидается понижение температуры и гололедица.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 6 января по 10 января на территории тульского региона ожидается понижение температуры воздуха на 7-12°С. На дорогах гололедица.
 
- Будьте  осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, - сообщает ГУ МЧС по Тульской области.
сегодня, в 14:40 +1
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