В Туле маршрутка высадила пассажиров посреди дороги и проехала на красный свет
Видео с грубыми нарушениями ПДД опубликовал тульский автолюбитель.
По вопросам работы общественного транспорта (как муниципального, так и работающего по контрактам) жители Тулы могут звонить в администрацию города Тулы по тел. 55-64-73.
С целью принятия незамедлительных мер к нарушителям транспортной дисциплины, администрацией города совместно с руководителями предприятий-перевозчиков было принято решение о размещении контактных телефонов предприятий-перевозчиков в салонах транспортных средств:
|
перевозчик
|
Контактный номер телефона
|
№ м-та
|
Наименование м-та
|
ООО «ТК ТПП»
|
тел. 23-36-66
|
4
|
пос. Михалково - ПАО "Тулачермет"
|
18К
|
з-д "Мелодия"-пос. Басово-Прудный
|
63
|
ул. Малые Гончары - Областной кожвендиспансер
|
42
|
пос. Плеханово - Московский вл. - пос. Плеханово
|
ООО «ТПП»
|
тел. 23-36-66
|
62
|
пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница
|
ООО «АП ТПП»
|
тел. 23-36-66
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
52
|
Малые Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
65
|
Малые Гончары - стадион Металург.
|
ООО «Авто-Гарант»
|
тел. 35-50-13
|
22
|
Детская областная больница – Городской переулок
|
ООО ТП «Транссервис»
|
т. 65-60-43
|
17
|
пос. Озерный - пос. Западный - пос. Южный (пос. Скуратово) - Детская областная больница - Городская больница №9
|
30
|
пос.Скуратово (пос. Южный, пос. Западный) - Московский вокзал
|
33
|
д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково
|
34
|
пос.Косая Гора –
пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"
|
53
|
Ивановские дачи - ул. Курковая
|
54
|
пос. Ивановские дачи - Московский вокзал - пос. Ивановские дачи
|
57
|
Городская больница № 13 - Московский вокзал - Городская больница № 13
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
61
|
Областной роддом- Завод торгового оборудования.
|
ООО «ТК ПАП»
|
т.711-747
|
15
|
Завод "РТИ"- пос. Иншинский - пос. 12 Октября.
|
32
|
ул. Ушинского - Гарнизонный проезд
|
35
|
ст. Козлова засека - пос. Михалково
|
ООО АТП «Гриф»
|
тел. 70-03-96
|
12/15
|
д. Морозовка - ст. Металлург - База № 10 (Мясново)
|
64
|
ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Детская областная больница."
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО "Балтика" - мкр. Петровский
|
29
|
ЗАО «Бакалея» -
Педуниверситет - ЗАО «Бакалея»
|
ООО «ТАКТ»
|
тел. 47-70-05
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул.Токарева – Платоновский лес
|
55
|
Ивановские дачи -12 проезд (Мясново)
|
58
|
Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)
|
60
|
Московский вокзал - ЖК "Парус"
|
ООО «Пилигрм+»
|
тел. 243-028
|
51
|
пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный
|
56
|
мкр. Левобережный Московский вокзал -мкр. Левобережный
|
37
|
Московский вокзал – Кладбище № 3
|
40К
|
з-д РТИ – д. Бежка