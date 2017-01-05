В Туле маршрутка высадила пассажиров посреди дороги и проехала на красный свет

Поведение водителя маршрутки №66 возмутило автора ролика.

- Всего одна маршрутка нарушает кучу ПДД, при этом отрезок дороги достаточно не большой! - пишет пользователь популярного видеохостинга под именем «Mihail 71». - Я начал снимать это видео от остановки Максима Горького, закончил - на Луначарского. Как видно, дорога пустая, конкурирующих маршруток нет, но данный персонаж все равно едет как настоящий маршрутчик. Какие нарушения заметили вы? Первое, что я увидел это посадка/высадка пассажиров из среднего ряда, потом два светофора.

Напомним, частные перевозчики осуществляют регулярные перевозки по муниципальным маршрутам в г. Туле на основе заключенных на конкурсной основе муниципальных контрактов.

На заметку По вопросам работы общественного транспорта (как муниципального, так и работающего по контрактам) жители Тулы могут звонить в администрацию города Тулы по тел. 55-64-73. С целью принятия незамедлительных мер к нарушителям транспортной дисциплины, администрацией города совместно с руководителями предприятий-перевозчиков было принято решение о размещении контактных телефонов предприятий-перевозчиков в салонах транспортных средств: