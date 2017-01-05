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В Туле маршрутка высадила пассажиров посреди дороги и проехала на красный свет

В Туле маршрутка высадила пассажиров посреди дороги и проехала на красный свет

Видео с грубыми нарушениями ПДД опубликовал тульский автолюбитель.

Поведение водителя маршрутки №66 возмутило автора ролика.
 
 
- Всего одна маршрутка нарушает кучу ПДД, при этом отрезок дороги достаточно не большой!  - пишет пользователь популярного видеохостинга под именем «Mihail 71». - Я начал снимать это видео от остановки Максима Горького, закончил - на Луначарского. Как видно, дорога пустая, конкурирующих маршруток нет, но данный персонаж все равно едет как настоящий маршрутчик. Какие нарушения заметили вы? Первое, что я увидел это посадка/высадка пассажиров из среднего ряда, потом два светофора.
 
Напомним, частные перевозчики осуществляют регулярные перевозки по муниципальным маршрутам в г. Туле на основе заключенных на конкурсной основе муниципальных контрактов. 
 
На заметку

По вопросам  работы общественного транспорта (как муниципального, так и работающего по контрактам) жители Тулы могут звонить в администрацию города Тулы по тел. 55-64-73.

С целью принятия незамедлительных мер к нарушителям транспортной дисциплины,  администрацией города совместно с руководителями предприятий-перевозчиков было принято решение о размещении контактных телефонов предприятий-перевозчиков в салонах транспортных средств:

перевозчик

Контактный номер телефона

№ м-та

Наименование м-та

ООО «ТК ТПП»

тел. 23-36-66

 

4

пос. Михалково - ПАО "Тулачермет"

18К

з-д "Мелодия"-пос. Басово-Прудный

63

ул. Малые Гончары - Областной кожвендиспансер

42

пос. Плеханово - Московский вл. - пос. Плеханово

ООО «ТПП»

тел. 23-36-66

 

62

пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница

ООО «АП ТПП»

тел. 23-36-66

 

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

52

Малые  Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

65

Малые Гончары - стадион Металург.

ООО «Авто-Гарант»

тел. 35-50-13

 

22

Детская областная больница – Городской переулок

ООО ТП «Транссервис»

т. 65-60-43

17

пос. Озерный - пос. Западный - пос. Южный (пос. Скуратово) - Детская областная больница - Городская больница №9

30

пос.Скуратово (пос. Южный, пос. Западный) - Московский вокзал

33

д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково

34

пос.Косая Гора –

пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"

53

Ивановские дачи - ул. Курковая

54

пос. Ивановские дачи - Московский вокзал - пос. Ивановские дачи

57

Городская больница № 13 - Московский вокзал - Городская больница № 13

59

Алексинское шоссе - ул. Перекопская

61

Областной роддом- Завод торгового оборудования.

ООО «ТК ПАП»

т.711-747

 

15

Завод "РТИ"- пос. Иншинский - пос. 12 Октября.

32

ул. Ушинского - Гарнизонный проезд

35

ст. Козлова засека - пос. Михалково

ООО АТП «Гриф»

тел. 70-03-96

 

12/15

д. Морозовка - ст. Металлург - База № 10 (Мясново)

64

ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Детская областная больница."

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО "Балтика" - мкр. Петровский

29

ЗАО «Бакалея» -

Педуниверситет - ЗАО «Бакалея»

ООО «ТАКТ»

тел. 47-70-05

 

9

ул. Железнодорожная -ул.Токарева – Платоновский лес

55

Ивановские дачи -12 проезд (Мясново)

58

Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)

60

Московский вокзал - ЖК "Парус"

ООО «Пилигрм+»

тел. 243-028

 

51

пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный

56

мкр. Левобережный Московский вокзал -мкр. Левобережный

37

Московский вокзал – Кладбище № 3

40К

з-д РТИ – д. Бежка

 

сегодня, в 13:46 +1
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