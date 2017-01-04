Баскетбольная «Кобра» отправится на «Финал восьми»

Фото из архива Myslo.

Турнир пройдет в Орле с 5 по 7 февраля.

Баскетболистки из команды ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Кобра» получили вызов на турнир «Финал восьми». Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля в Орле.

В соревнованиях примут участие женские команды из дивизиона Центр.

Расписание игр:

5 февраля - четвертьфинал,

6 февраля — полуфиналы за 1−4 и 5−8 места,

7 февраля — финал, игры за 3,5,7 места.

Напомним, что баскетболистка «Кобры» Кристина Лаврищева может сыграть в Матче звёзд АСБ. Игра пройдёт в Орле 28 января. Проголосовать за нашу спортсменку можно здесь.