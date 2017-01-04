Фото из архива Myslo.
Баскетбольная «Кобра» отправится на «Финал восьми»
Турнир пройдет в Орле с 5 по 7 февраля.
Баскетболистки из команды ТГПУ им.
В соревнованиях примут участие женские команды из дивизиона Центр.
Расписание игр:
- 5 февраля - четвертьфинал,
- 6 февраля — полуфиналы за 1−4 и 5−8 места,
- 7 февраля — финал, игры за 3,5,7 места.
Напомним, что баскетболистка «Кобры» Кристина Лаврищева может сыграть в Матче звёзд АСБ. Игра пройдёт в Орле 28 января. Проголосовать за нашу спортсменку можно здесь.
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