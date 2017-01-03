Житель Ефремова попался на краже аккумулятора

Сотрудники полиции в Ефремове установили подозреваемого в краже.

По предварительным данным, злоумышленник похитил аккумулятор из автомобиля «Газель», припаркованного около одного из домов в районном центре.

Злоумышленником оказался 21-летний неработающий ранее судимый житель одной из деревень района. Он признался в совершении кражи чужого имущества. У него обнаружено и изъято похищенное.

Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» устанавливают все детали противоправной деятельности подозреваемого.