43 сельских врача в Тульской области получат выплаты в 1 млн рублей

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Речь идет о тех медиках, которые в 2017 году отправятся работать в сельские медучреждения

Распоряжение от 22 декабря 2016 года в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» между регионами России распределены межбюджетные трансферты в 3 млрд 200 млн рублей.

«Это позволит дополнительно трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа», - говорится на сайте правительства РФ.

Деньги пойдут на единовременные выплаты (1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Тульская область на эти цели получит 25 млн 800 тыс. рублей. Это составляет 60% от общего размера предусмотренной на выплаты суммы. Еще 40% будет добавлено из регионального бюджета. То есть такую выплату смогут получить 43 сельских врача в Тульской области.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 15 декабря 2016 года.