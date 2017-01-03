В Туле задержаны уличные грабители
Злоумышленники успели напасть на двух прохожих
Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемых в двух уличных грабежах.
По предварительным данным, злоумышленники нападали на прохожих в Пролетарском округе областного центра. Они избивали жертв и похищали у них имущество.
В первом случае предметом посягательства стал мобильный телефон, а во втором – сумка с денежными средствами.
В результате проведённых мероприятий полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых и задержали их. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее