В Туле задержаны уличные грабители

Злоумышленники успели напасть на двух прохожих

Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемых в двух уличных грабежах.

По предварительным данным, злоумышленники нападали на прохожих в Пролетарском округе областного центра. Они избивали жертв и похищали у них имущество.

В первом случае предметом посягательства стал мобильный телефон, а во втором – сумка с денежными средствами.

В результате проведённых мероприятий полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых и задержали их. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.