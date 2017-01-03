Эпидемия ОРВИ и гриппа в Тульской области затронула в основном взрослое население

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В среднем по региону, эпидпорог среди школьников превышен на 1,4%, а среди взрослых - на 22%

За последнюю неделю 2016 года в Тульской области зарегистрировано 9 973 случая заболеваний гриппом и ОРВИ.

Согласно данным Роспотрабнадзора, этот показатель говорит о том, что эпидемический порог превышен на 15 %. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 4%.

«Превышение эпидемического порога отмечено среди взрослых – на 22% и детей в возрасте 7-14 лет – на 1,4%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидпорога», - уточняет ведомство.

В Туле за последнюю неделю зарегистрировано 4683 случая заболеваний гриппом и ОРВИ, что выше эпидемического порога на 29%. По сравнению с предыдущей неделей также отмечено снижение заболеваемости на 7 %. Превышение порогового уровня сохраняется среди взрослых на 56%, и детей 7-14 лет – на 27,4%. В остальных возрастных группах заболеваемость ниже порога.

В разрезе муниципальных образований отмечено превышение порогового уровня среди совокупного населения в Алексинском, Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Новомосковском, Плавском, Тепло-Огаревском, Чернском, Щекинском и Ясногорском районах.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок растет доля вирусов гриппа A (H3N2). На грипп и ОРВИ обследовано 46 больных, из них с положительным результатом 29 человек. Наличие вирусов гриппа A (H3N2) подтверждено у 26 человек (90%), вирусов гриппа В – у 3 человек (10%), вирусы не гриппозной этиологии не выявлялись.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на прошедшей неделе учебный процесс приостанавливался полностью в 1 школе (г. Новомосковск), частично в 2 классах 2 школ (г. Новомосковск).

На период новогодних праздников и выходных Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжается ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Обращаем Ваше внимание, что грипп – это серьезное системное заболевание, при котором в случае несвоевременно начатого лечения часто возникают осложнения, как со стороны легочной системы (бронхит, пневмония), так и со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем (менингит, энцефалит, невралгии, миокардит и др.).

При появлении первых клинических проявлений заболевания своевременно обращайтесь за медицинской помощью, не откладывайте свой визит к врачу. Основные клинические проявления острых респираторных вирусных инфекций и меры профилактики, которые необходимо соблюдать, изложены в ниже прилагаемой памятке.