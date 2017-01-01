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В Тульской области стартует Декада спорта и здоровья
Фото из архива Myslo\Фото Алексея Пирязева

В Тульской области стартует Декада спорта и здоровья

В рамках декады во всех муниципальных образованиях региона пройдут физкультурные и спортивные мероприятия.

Жителей региона ждут массовые катания на лыжах и коньках, Гран-при по быстрым шахматам, турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, зимние спортивные эстафеты, хоккейные матчи, лыжные гонки, а также открытие сезона по конькобежному спорту на призы Деда Мороза и многое другое.

План мероприятий:

МО город Алексин

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ КАНИКУЛ» «ПОДАРИ СЕБЕ ЗДОРОВЬЕ-2017»

№/

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

1

Отборочные этапы Гран-при по быстрым шахматам

2,4,6,8 января

спортивный комплекс ФКП «АХК»

2

Открытый Рождественский турнир по бадминтону

3 января

11:00

спортивный зал  МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет», ул.Северная д.6

3

Турнир по баскетболу среди мужских команд

3 января

10:00

физкультурно-оздоровительный  комплекс мкр «Сельхозтехника»

4

Зимний спортивно-досуговый праздник «Зимние забавы» (в зависимости от погодных условий )

3 января

14:00

мкр «Соцгород» спортивно-оздоровительно комплекс ФКП «АХК»  каток

5

Зимний спортивно-досуговый праздник «Зимние забавы» (в зависимости от погодных условий )

4 января

14:00

Мкр «Петровка» детская площадка ул. Вересаева в районе Дома быта

6

Зимний спортивно-досуговый праздник «Зимние забавы» (в зависимости от погодных условий )

5 января

14:00

мкр «Сельхозтехника» хоккейная коробка ул. Болотова д.14

7

Турнир по мини-футболу «Рождественские каникулы» среди выпускников ДЮСШ 1994-1998 г.р.

5 января

11:00

спортивный зал МБУ ДО

ДЮСШ №3 «Атлет», ул.Северная д.6

8

Традиционный турнир по мини-футболу  среди мужских команд  возрастная группа 30 лет и старше, к соревнованиям допускается  1987  г.р.

06 января

11:00

спортивный зал  МБУ ДО

ДЮСШ №3 «Атлет», ул.Северная д.6

9

«Новогодний променад» проведения праздничного досуга для родителей с детьми (Мастер-класс «Зимняя фантазия» - конкурс «Снеговик-2017, игры и забавы на свежем воздухе)

06 января

12:00

 физкультурно-оздоровительный  комплекс  мкр «Сельхозтехника», спортивная площадка

 

10

Рождественская лыжная гонка в зависимости от погодных условий

07 января

12:00

МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт»

мкр «Бор» 

11

Турнир алексинской лиги футбола

07 января

10:00

физкультурно-оздоровительный  комплекс  мкр «Сельхозтехника»

12

Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд

08 января

10:30

спортивный зал

МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет»,

ул. Северная д.6

МО Белевский район

1

Мини-футбол на снегу среди образовательных организаций

3 января

11.00

МБУ ДО «ДЮСШ»

 

2

Футбольный турнир  «Снеговик - 2017» среди   образовательных учреждений, организаций, любительских команд

4-05 января 11.00

МБУ ДО «ДЮСШ»

3

Новогодняя лыжная гонка «Навстречу здоровью» среди школьников

 

06 января

11.00

МБУ ДО «ДЮСШ»

 

4

Турнир по волейболу на кубок активиста физкультурного движения В.Н. Петрова

8 января

10.00

МБУ ДО «ДЮСШ»

 

МО Веневский район

1

Мероприятия на ледовых катках района «Конькобежные эстафеты»

 

с 20 декабря по 10 января

г.Венев, ул.Стрешнева,2

пгт.Грицовский, школьный стадион

пгт.Метростроевский

ул.Спортивная

2

Дискотека на льду

«В здоровом теле-здоровый дух»

7 января

 

Ледовый каток

г.Венев, ул.Стрешнева,2

3

Зимние спортивные эстафеты

«Спорт для всех»

28 декабря

 

г.Венев, стадион

4

Эстафета  по лыжным видам спорта «Семейный марафон»

26 декабря,

8 января

г.Венев ПКиО, стадион

5

Эстафета  по лыжным видам спорта «Семейный марафон»

27 декабря,

8 января

пгт.Грицовский, лесополоса

6

Спортивные эстафеты, посвященные 3-й годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр

4-7 января

 

Ледовый каток,г.Венев

ПКиО-стадион

Ледовый каток пос.Метростроевский

7

Командное первенство района по настольному теннису

6 января

МБОУ ДО ДЮСШ

8

Баскетбол (девушки)

 6 января

МБОУ ДО ДЮСШ

9

Молодежный кросс

«За здоровый образ жизни!»

7 января

г.Венев, стадион-ПКиО

10

Лыжная эстафета

среди учащихся ОУ

9 января

ОУ района

МО Воловский район

1

Турниры по настольному теннису среди детей и взрослых в рамках Декады спорта и здоровья

3-5 января

 

МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ»

2

Турнир по мини-футболу среди молодёжи в рамках Декады спорта и здоровья

6 января

 

МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ»

3

Товарищеские матчи по хоккею

 

6-7 января

 

хоккейная коробка

4

Массовое катание на лыжах

 

1-8 января

 

Лыжная трасса

5

Массовое катание на коньках

 

1-8 января

 

Хоккейная коробка

МО Дубенский район

1

Межрайонный турнир

по волейболу

6 января

МКУ «Физкультурно – оздоровительный  центр «Дубна», (Тульская обл.,  п. Дубна, ул. Льва Толстого, д.6)

2

Межрайонный турнир по городошному спорту

6 января

МКУ «Физкультурно – оздоровительный  центр «Дубна», (Тульская обл.,  п. Дубна, ул. Льва Толстого, д.6)

3

Межрайонный турнир по игре в дартс

6 января

МКУ «Физкультурно – оздоровительный  центр «Дубна», (Тульская обл.,  п. Дубна, ул. Льва Толстого, д.6)

МО Заокский район

1

Новогодний турнир по дартсу                      

3 января

11.00

спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)

2

Муниципальные соревнования по баскетбол на призы Деда Мороза

4 января

 11.00

 

спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)

3

Соревнования по бадминтону

5 января

11-00

спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)

4

Новогодний блиц-турнир по

шашкам

6 января

11.00

спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)

5

Соревнования по настольному теннису

8 января

11.00

спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)

МО Кимовский район

1

Турнир по футболу на льду

3-6 января

МУ «Стадион»

 

2

Турнир по зимнему волейболу

5 января

МУ «Стадион»

 

3

Турнир по настольному теннису

«Ping Pong – Game»

2-8 января

МУ «Стадион»

 

4

Товарищеские игры по мини-футболу среди мальчиков 2005г.р. и

моложе

9 января

МКУ СОЦ «Богатырь»

МО Киреевский район

1

Районные соревнования по лыжным гонкам среди детей и взрослых

3 января

Киреевский городской парк культуры и отдыха г.Киреевск ул. Титова

2

Новогоднее первенство Киреевского района по волейболу среди мужских команд

4 января

МБУ «Физкультурно-оздровительный комплекс» г.Киреевск ул. Льва –Толстого д.18б

3

Открытое первенство по хоккею с  шайбой посвященное зимним каникулам

 

5 января

Хоккейная коробка МКОУ КЦО №2, г.Киреевск, ул.Чехова д.13

4

Первенство района по футболу  среди подростковых клубов  посвященное зимним каникулам

6  января

МБУ «Физкультурно-оздровительный комплекс» г.Киреевск ул. Льва-Толстого д.18б

5

Первенство ДЮСШ по самбо

6 января

МКУДО «ДЮСШ» г.Киреевск ул.Зеленая д.18а

6

Рождественская гонка

7 января

Поселок Приупский

МО Куркинский район

1

Соревнования по мини-футболу

3 января

Спортивный зал МОУ КСШ № 1

2

Соревнования по настольному теннису

5 января

Спортивный зал МОУ КСШ № 1

3

Рождественская лыжная гонка

6 января

ПКиО п. Куркино

4

Соревнования по хоккею среди юношеских и мужских команд

9 января

Хоккейная коробка ПКиО п. Куркино

МО Узловский район

1

Первенство по мини-футболу на льду среди мальчиков 2000-2003гг.р.

2-8 января

10.00.

Дубовский стадион

(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)

2

Первенство по хоккею среди мальчиков 2002-2004гг.р.

2-4 января

11.00.

Дубовский стадион

(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)

3

Турнир по мини-футболу

3-6 января

  11.00.

8 января 12.00

Муниципальный стадион (г. Узловая, ул. Тургенева, стр.19)

4

Зимний турнир по футболу

3-6 января  12.00

ФСК «Локомотив»

(г. Узловая,  ул. Завенягина, д. 26/2)

5

Мини-турнир по самбо среди воспитанников МУДО ЦДДМ

03 января

14.00

Спортивный зал (г. Узловая, пл. Советская, д.3)

6

Зимние старты:

«Ах вы сани, мои сани»

4 января

 12.00

МКУК ДК Брусянский (Узловский район, пос. Брусянский, ул. Советская, д.1)

7

Новогодний турнир по шахматам и дартсу

4 января

 14.00

Шахматно-шашечный клуб (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.25)

8

Веселые старты «Зимние забавы»

4 января

 14.00

Спортивный зал (г. Узловая, квартал 5 Пятилетка, ул. Брикетная, д.5)

9

Турнир по хоккею «Мы за здоровый образ жизни!»

5 января

12.00

Хоккейная площадка (г.Узловая, ул. Горького, д.30а)

10

Первенство по настольному теннису

5 января

12.00.

Дубовский стадион

(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)

11

Подвижные игры «Зимние забавы»

5 января

12.00

Спортивная площадка (г. Узловая, квартал 50 лет Октября, д.7а)

12

Новогодний турнир по шашкам

5 января

14.00

Шахматно-шашечный клуб (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.25)

13

Блиц - турнир по мини-футболу

5 января

14.00

Спортивный зал (г. Узловая, квартал 5 Пятилетка, ул. Брикетная, д.5)

14

Первенство по бильярду

6 января

12.00

Дубовский стадион

(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)

15

Турнир по мини-футболу на снегу

6 января

13.00

Спортивная площадка

(Узловский район, пос. Брусянский, ул. Советская, д.1)

16

Спортивно-развлекательная программа для детей

6 января

17.00

Пешеходная зона у новогодней елки

17

Работа спортивных объектов, прокат спортивного инвентаря

 1- 8 января

Плоскостные спортивные сооружения, ледовые площадки, лыжная база

МО Тула

1

Открытие сезона по конькобежному спорту на призы Деда Мороза

1 января

14.00

Ледовый стадион «Заречье»

Ул.М.Горького,14в

2

Городские соревнования по шахматам среди школьников "Зима 2017»

2-10

января

Шахматно-шашечный клуб

(ул. Вересаева, д. 24)

 

3

Открытое первенство по мини-футболу среди любительских команд г. Тулы

3 января

10.00

Игровой зал стадиона ДЮСШ «Арсенал» Косая Гора ул.Горшкова,15

4

Первенство по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе

5-6 января

12.00

Косая Гора

5

Рождественские эстафеты лыжные гонки

5 января

12.00

Косая Гора

6

Новогодние соревнования по настольному теннису

5 января

11.00

КСК п.Ленинский

Ул.Гагарина,д9

7

Новогодние соревнования среди школьников по настольному теннису

5 января

16.00

Спортзал школы №38 ул.Шевченко,д21

8

«Открытие зимнего сезона МБУ ДО «ДЮСШ «Восток»

8 января

11.00

Косая Гора

9

Новогодняя гонка  на призы Деда Мороза и снегурочки

8 января

12.00

Косая Гора

10

Турнир памяти ветеранов волейбола среди мужчин;

4 января

10.00

Спортзал ДЮСШ «Юность»

ул. Демидовская д. 56-а:

 

11

Открытое первенство по мини-футболу среди любительских команд г. Тулы

5 января

10.00-15.00

Игровой зал стадиона ДЮСШ «Арсенал» Косая Гора ул.Горшкова,15

12

Чемпионат  по волейболу

 

5-6

января

10.00

Спортзал ДЮСШ «Юность»

ул. Демидовская д. 56-а:

 

13

Рождественский турнир по волейболу среди учащихся 2005 г.р. и моложе

8-9 января

10.00

Спортзал ДЮСШ «ИВС» ул.Жуковского,д.5

 

МО город Новомосковск

1

Соревнования «Веселые старты» посвященные Новому году

среди занимающихся 

27 декабря  2016 г.

15.00

Теннисный корт  ТЦ «Жемчужина»

2

 «Новогодний концерт» для детей-сирот Тульской области

27 декабря 2016

12.00

МБУС «Ледовый дворец»

(ул. Пионерская 4а)

3

«Новогодний концерт» для жителей города

27 декабря 2016

18.00

МБУС

«Ледовый дворец»

(ул. Пионерская 4а)

4

Ночная  лыжная гонка на призы СК «Удача»

28 декабря

2016г.

19.00

Городской парк, велолыжероллерная трасса

5

Ледовое Шоу «Два деда Мороза»

29 декабря

2016

11.00,14.00,

17.00

МБУС

«Ледовый дворец»

(ул. Пионерская 4а)

6

Новогодний мастер класс по аэробике

30 декабря

2016г.

18.30

НМУП ФОЦ «Олимп»

(ул.Московская 10б)

7

Соревнования по киокусинкай среди юношей и девушек

03 января

12.00

МБУС «Спорткомплекс «Сокольники»

(ул.Пушкина 24)

8

Лыжная эстафета «Быстрый лыжник» среди обучающихся в ДЮСШ №3

3 января

11.00

Парк

9

Турнир по хоккею памяти С.Панюкова

3-5 января

10.00

МБУС «Ск «Химик»ДЮСШ «Химик»

(ул.Садовского 52)

10

Чемпионат г.Новомосковска по футболу на снегу среди мужских команд, памяти Е.В.Гусева

3-7 января

10.00

Стадион «Химик»

11

Мини-футбол на снегу «Рождественские встречи» между тренерами и обучающимися

ДЮСШ №3

4 января

11.00

Площадка «Газпром»

12

Новогодние эстафеты на льду

4 января

15.00

НМУП ФОЦ «Олимп»

(ул.Московская 10б)

13

Открытый Новогодний турнир по настольному теннису

4 января

11.00

МУДО «ДЮСШ №2»

   (ул.Маяковского35/1)

14

Первенство г.Новомосковска по шахматам среди мальчиков и девочек моложе 8 лет

4-5 января

11.00

 

МБУС «Ск «Химик»ДЮСШ «Химик»

(ул.Садовского 52)

15

Рождественский турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2003г.р.

памяти В.В.Холода

4-5 января

10.00

Спортивный зал

УОР ТО

(ул.Пашанина 39)

16

Турнир по хоккею на приз ФОЦ «Олимп»

6 января

14.00

НМУП ФОЦ «Олимп»

(ул.Московская 10б)

17

«Рождественский турнир» по греко-римской борьбе среди юношей

6 января

11.00

МБУС «Спорткомплекс «Сокольники»

(ул.Пушкина 24)

18

Соревнования по шорт-треку

6 января

11.00

Хоккейная коробка

МУДО «ДЮСШ №3»

(мкр.Сокольники, ул.Ленина 13)

19

Открытый «Новогодний турнир» по баскетболу среди команд девушек

6 января

9.00

 

Спортзал

МУДО «ДЮСШ №2»

   (ул.Маяковского35/1)

20

Открытый «Новогодний турнир» по волейболу

6  января

10.00

ФОК «Мечта»

(ул.Вахрушева 65)

 

21

Открытый «Новогодний турнир» по баскетболу среди юношеских команд

6 января

13.00

Спортзал МУДО «ДЮСШ №2»

   (ул.Маяковского35/1)

 

22

Игры 10 тура первенства МКЦ регион-Центр по хоккею среди юношей  2005г.р.

г.Новомосковск – г.Алексеевка

7 января

15.00

8 января

13.00

МБУС

«Ледовый дворец»

(ул. Пионерская 4а)

23

Соревнования по мини-футболу среди юношей 2007-2009г.р. на призы ФОК «Шахтер» и Ск «Химик»

8 января

11.00

МБУС «Спорткомплекс «Сокольники»

(ул.Пушкина 24)

МО рп Славный

1

Турнир по мини -футболу

4 января

МКУ «ФОК МО Славный»

2

Турнир по мини-лапте

6 января

МКУ «ФОК МО Славный»

МО Суворовский район

1

Открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти тренера Валерия Борисовича Эпштейна

2 января

 11.00

СК «Суворовец»

2

Открытый Рождественский турнир по футзалу среди детей 2003-2004 г.р.

4 января

 11.00

СК «Суворовец»

3

Новогодний турнир по волейболу среди девушек

5 января

 11.00

СК «Суворовец»

4

Новогодний турнир по самбо

5 января

 11.00

филиал МБУ ДО «ДЮСШ»

5

Лыжные прогулки

5,6, 8

с 12.00 до 13.30

МКУК «Парк культуры и отдыха

г. Суворова»

6

Плавание – «Эстафета поколений»

6 января

 12.00

бассейн МБУ ДО «ДЮСШ»

7

Открытый турнир по футзалу среди детей 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.

6 января  11.00

СК «Суворовец»

8

Зимние забавы

8 января  12.00

МКУК «Парк культуры и отдыха

 г. Суворова»

МО Тепло-Огаревский район

1

Массовые катания на коньках

1-9

января

Хоккейная коробка п. Тепло-Огарево

2

Массовые катания на лыжах

1- 9

января

Лыжная траса

3

Турнир по хоккею с шайбой Тепло-Плавск

3 января

Хоккейная коробка п. Тепло-Огарево

МО Ясногорский район

1

Турнир по мини-футболу среди мужских команд на первенство города Ясногорска

3,5,6,7,8 января

 

МУ “Стадион города Ясногорска”,

ПСС «Газпром-детям»

2

Новогодняя лыжная гонка для жителей сельской местности

4 января

 

МО Теляковское

3

Турнир по настольному теннису

5 января

МО Иваньковское

4

Шахматно-шашечный турнир

5 января

 

МО Теляковское

5

Зимний легкоатлетический кросс среди учащихся МОУ ДО ДЮСШ

6 января

 

Парк культуры и отдыха г.Ясногорска

6

Рождественская лыжня среди учащихся МОУ ДО ДЮСШ

6 января

Плотский лес города Ясногорска

7

Рождественская спортивная игра «Веселые старты»

6 января

 

МО Теляковское

8

Турнир по хоккею с мячом среди ветеранов спорта

7 января

МУ “Стадион города Ясногорска”

9

Показательные выступления — мастер класс хоккейной ночной лиги команды «Факел» (Ясногорск)

8 января

МУ “Стадион города Ясногорска”

10

Открытое первенство города Ясногорска по хоккею с шайбой среди мужских команд

8 января

 

МУ “Стадион города Ясногорска”

11

Спортивные состязания «Один за всех и все за одного»

 

8 января

 

МО Иваньковское

 

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 14:46 0
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