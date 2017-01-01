В Тульской области стартует Декада спорта и здоровья

Фото из архива Myslo\Фото Алексея Пирязева

В рамках декады во всех муниципальных образованиях региона пройдут физкультурные и спортивные мероприятия.

Жителей региона ждут массовые катания на лыжах и коньках, Гран-при по быстрым шахматам, турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, зимние спортивные эстафеты, хоккейные матчи, лыжные гонки, а также открытие сезона по конькобежному спорту на призы Деда Мороза и многое другое.

План мероприятий: