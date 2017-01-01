В Тульской области стартует Декада спорта и здоровья
В рамках декады во всех муниципальных образованиях региона пройдут физкультурные и спортивные мероприятия.
Жителей региона ждут массовые катания на лыжах и коньках, Гран-при по быстрым шахматам, турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, зимние спортивные эстафеты, хоккейные матчи, лыжные гонки, а также открытие сезона по конькобежному спорту на призы Деда Мороза и многое другое.
План мероприятий:
|
МО город Алексин
|
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ КАНИКУЛ» «ПОДАРИ СЕБЕ ЗДОРОВЬЕ-2017»
|
№/
№
|
Наименование мероприятия
|
Дата, время проведения
|
Место проведения
|
1
|
Отборочные этапы Гран-при по быстрым шахматам
|
2,4,6,8 января
|
спортивный комплекс ФКП «АХК»
|
2
|
Открытый Рождественский турнир по бадминтону
|
3 января
11:00
|
спортивный зал МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет», ул.Северная д.6
|
3
|
Турнир по баскетболу среди мужских команд
|
3 января
10:00
|
физкультурно-оздоровительный комплекс мкр «Сельхозтехника»
|
4
|
Зимний спортивно-досуговый праздник «Зимние забавы» (в зависимости от погодных условий )
|
3 января
14:00
|
мкр «Соцгород» спортивно-оздоровительно комплекс ФКП «АХК» каток
|
5
|
Зимний спортивно-досуговый праздник «Зимние забавы» (в зависимости от погодных условий )
|
4 января
14:00
|
Мкр «Петровка» детская площадка ул. Вересаева в районе Дома быта
|
6
|
Зимний спортивно-досуговый праздник «Зимние забавы» (в зависимости от погодных условий )
|
5 января
14:00
|
мкр «Сельхозтехника» хоккейная коробка ул. Болотова д.14
|
7
|
Турнир по мини-футболу «Рождественские каникулы» среди выпускников ДЮСШ 1994-1998 г.р.
|
5 января
11:00
|
спортивный зал МБУ ДО
ДЮСШ №3 «Атлет», ул.Северная д.6
|
8
|
Традиционный турнир по мини-футболу среди мужских команд возрастная группа 30 лет и старше, к соревнованиям допускается 1987 г.р.
|
06 января
11:00
|
спортивный зал МБУ ДО
ДЮСШ №3 «Атлет», ул.Северная д.6
|
9
|
«Новогодний променад» проведения праздничного досуга для родителей с детьми (Мастер-класс «Зимняя фантазия» - конкурс «Снеговик-2017, игры и забавы на свежем воздухе)
|
06 января
12:00
|
физкультурно-оздоровительный комплекс мкр «Сельхозтехника», спортивная площадка
|
10
|
Рождественская лыжная гонка в зависимости от погодных условий
|
07 января
12:00
|
МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт»
мкр «Бор»
|
11
|
Турнир алексинской лиги футбола
|
07 января
10:00
|
физкультурно-оздоровительный комплекс мкр «Сельхозтехника»
|
12
|
Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд
|
08 января
10:30
|
спортивный зал
МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет»,
ул. Северная д.6
|
МО Белевский район
|
1
|
Мини-футбол на снегу среди образовательных организаций
|
3 января
11.00
|
МБУ ДО «ДЮСШ»
|
2
|
Футбольный турнир «Снеговик - 2017» среди образовательных учреждений, организаций, любительских команд
|
4-05 января 11.00
|
МБУ ДО «ДЮСШ»
|
3
|
Новогодняя лыжная гонка «Навстречу здоровью» среди школьников
|
06 января
11.00
|
МБУ ДО «ДЮСШ»
|
4
|
Турнир по волейболу на кубок активиста физкультурного движения В.Н. Петрова
|
8 января
10.00
|
МБУ ДО «ДЮСШ»
|
МО Веневский район
|
1
|
Мероприятия на ледовых катках района «Конькобежные эстафеты»
|
с 20 декабря по 10 января
|
г.Венев, ул.Стрешнева,2
пгт.Грицовский, школьный стадион
пгт.Метростроевский
ул.Спортивная
|
2
|
Дискотека на льду
«В здоровом теле-здоровый дух»
|
7 января
|
Ледовый каток
г.Венев, ул.Стрешнева,2
|
3
|
Зимние спортивные эстафеты
«Спорт для всех»
|
28 декабря
|
г.Венев, стадион
|
4
|
Эстафета по лыжным видам спорта «Семейный марафон»
|
26 декабря,
8 января
|
г.Венев ПКиО, стадион
|
5
|
Эстафета по лыжным видам спорта «Семейный марафон»
|
27 декабря,
8 января
|
пгт.Грицовский, лесополоса
|
6
|
Спортивные эстафеты, посвященные 3-й годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр
|
4-7 января
|
Ледовый каток,г.Венев
ПКиО-стадион
Ледовый каток пос.Метростроевский
|
7
|
Командное первенство района по настольному теннису
|
6 января
|
МБОУ ДО ДЮСШ
|
8
|
Баскетбол (девушки)
|
6 января
|
МБОУ ДО ДЮСШ
|
9
|
Молодежный кросс
«За здоровый образ жизни!»
|
7 января
|
г.Венев, стадион-ПКиО
|
10
|
Лыжная эстафета
среди учащихся ОУ
|
9 января
|
ОУ района
|
МО Воловский район
|
1
|
Турниры по настольному теннису среди детей и взрослых в рамках Декады спорта и здоровья
|
3-5 января
|
МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ»
|
2
|
Турнир по мини-футболу среди молодёжи в рамках Декады спорта и здоровья
|
6 января
|
МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ»
|
3
|
Товарищеские матчи по хоккею
|
6-7 января
|
хоккейная коробка
|
4
|
Массовое катание на лыжах
|
1-8 января
|
Лыжная трасса
|
5
|
Массовое катание на коньках
|
1-8 января
|
Хоккейная коробка
|
МО Дубенский район
|
1
|
Межрайонный турнир
по волейболу
|
6 января
|
МКУ «Физкультурно – оздоровительный центр «Дубна», (Тульская обл., п. Дубна, ул. Льва Толстого, д.6)
|
2
|
Межрайонный турнир по городошному спорту
|
6 января
|
МКУ «Физкультурно – оздоровительный центр «Дубна», (Тульская обл., п. Дубна, ул. Льва Толстого, д.6)
|
3
|
Межрайонный турнир по игре в дартс
|
6 января
|
МКУ «Физкультурно – оздоровительный центр «Дубна», (Тульская обл., п. Дубна, ул. Льва Толстого, д.6)
|
МО Заокский район
|
1
|
Новогодний турнир по дартсу
|
3 января
11.00
|
спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)
|
2
|
Муниципальные соревнования по баскетбол на призы Деда Мороза
|
4 января
11.00
|
спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)
|
3
|
Соревнования по бадминтону
|
5 января
11-00
|
спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)
|
4
|
Новогодний блиц-турнир по
шашкам
|
6 января
11.00
|
спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)
|
5
|
Соревнования по настольному теннису
|
8 января
11.00
|
спортивный зал «Пионер» (п. Заокский пл. Ленина д.1а)
|
МО Кимовский район
|
1
|
Турнир по футболу на льду
|
3-6 января
|
МУ «Стадион»
|
2
|
Турнир по зимнему волейболу
|
5 января
|
МУ «Стадион»
|
3
|
Турнир по настольному теннису
«Ping Pong – Game»
|
2-8 января
|
МУ «Стадион»
|
4
|
Товарищеские игры по мини-футболу среди мальчиков 2005г.р. и
моложе
|
9 января
|
МКУ СОЦ «Богатырь»
|
МО Киреевский район
|
1
|
Районные соревнования по лыжным гонкам среди детей и взрослых
|
3 января
|
Киреевский городской парк культуры и отдыха г.Киреевск ул. Титова
|
2
|
Новогоднее первенство Киреевского района по волейболу среди мужских команд
|
4 января
|
МБУ «Физкультурно-оздровительный комплекс» г.Киреевск ул. Льва –Толстого д.18б
|
3
|
Открытое первенство по хоккею с шайбой посвященное зимним каникулам
|
5 января
|
Хоккейная коробка МКОУ КЦО №2, г.Киреевск, ул.Чехова д.13
|
4
|
Первенство района по футболу среди подростковых клубов посвященное зимним каникулам
|
6 января
|
МБУ «Физкультурно-оздровительный комплекс» г.Киреевск ул. Льва-Толстого д.18б
|
5
|
Первенство ДЮСШ по самбо
|
6 января
|
МКУДО «ДЮСШ» г.Киреевск ул.Зеленая д.18а
|
6
|
Рождественская гонка
|
7 января
|
Поселок Приупский
|
МО Куркинский район
|
1
|
Соревнования по мини-футболу
|
3 января
|
Спортивный зал МОУ КСШ № 1
|
2
|
Соревнования по настольному теннису
|
5 января
|
Спортивный зал МОУ КСШ № 1
|
3
|
Рождественская лыжная гонка
|
6 января
|
ПКиО п. Куркино
|
4
|
Соревнования по хоккею среди юношеских и мужских команд
|
9 января
|
Хоккейная коробка ПКиО п. Куркино
|
МО Узловский район
|
1
|
Первенство по мини-футболу на льду среди мальчиков 2000-2003гг.р.
|
2-8 января
10.00.
|
Дубовский стадион
(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)
|
2
|
Первенство по хоккею среди мальчиков 2002-2004гг.р.
|
2-4 января
11.00.
|
Дубовский стадион
(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)
|
3
|
Турнир по мини-футболу
|
3-6 января
11.00.
8 января 12.00
|
Муниципальный стадион (г. Узловая, ул. Тургенева, стр.19)
|
4
|
Зимний турнир по футболу
|
3-6 января 12.00
|
ФСК «Локомотив»
(г. Узловая, ул. Завенягина, д. 26/2)
|
5
|
Мини-турнир по самбо среди воспитанников МУДО ЦДДМ
|
03 января
14.00
|
Спортивный зал (г. Узловая, пл. Советская, д.3)
|
6
|
Зимние старты:
«Ах вы сани, мои сани»
|
4 января
12.00
|
МКУК ДК Брусянский (Узловский район, пос. Брусянский, ул. Советская, д.1)
|
7
|
Новогодний турнир по шахматам и дартсу
|
4 января
14.00
|
Шахматно-шашечный клуб (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.25)
|
8
|
Веселые старты «Зимние забавы»
|
4 января
14.00
|
Спортивный зал (г. Узловая, квартал 5 Пятилетка, ул. Брикетная, д.5)
|
9
|
Турнир по хоккею «Мы за здоровый образ жизни!»
|
5 января
12.00
|
Хоккейная площадка (г.Узловая, ул. Горького, д.30а)
|
10
|
Первенство по настольному теннису
|
5 января
12.00.
|
Дубовский стадион
(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)
|
11
|
Подвижные игры «Зимние забавы»
|
5 января
12.00
|
Спортивная площадка (г. Узловая, квартал 50 лет Октября, д.7а)
|
12
|
Новогодний турнир по шашкам
|
5 января
14.00
|
Шахматно-шашечный клуб (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.25)
|
13
|
Блиц - турнир по мини-футболу
|
5 января
14.00
|
Спортивный зал (г. Узловая, квартал 5 Пятилетка, ул. Брикетная, д.5)
|
14
|
Первенство по бильярду
|
6 января
12.00
|
Дубовский стадион
(Узловский район, пос. Дубовка, ул. Театральная, стр. 1 б)
|
15
|
Турнир по мини-футболу на снегу
|
6 января
13.00
|
Спортивная площадка
(Узловский район, пос. Брусянский, ул. Советская, д.1)
|
16
|
Спортивно-развлекательная программа для детей
|
6 января
17.00
|
Пешеходная зона у новогодней елки
|
17
|
Работа спортивных объектов, прокат спортивного инвентаря
|
1- 8 января
|
Плоскостные спортивные сооружения, ледовые площадки, лыжная база
|
МО Тула
|
1
|
Открытие сезона по конькобежному спорту на призы Деда Мороза
|
1 января
14.00
|
Ледовый стадион «Заречье»
Ул.М.Горького,14в
|
2
|
Городские соревнования по шахматам среди школьников "Зима 2017»
|
2-10
января
|
Шахматно-шашечный клуб
(ул. Вересаева, д. 24)
|
3
|
Открытое первенство по мини-футболу среди любительских команд г. Тулы
|
3 января
10.00
|
Игровой зал стадиона ДЮСШ «Арсенал» Косая Гора ул.Горшкова,15
|
4
|
Первенство по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе
|
5-6 января
12.00
|
Косая Гора
|
5
|
Рождественские эстафеты лыжные гонки
|
5 января
12.00
|
Косая Гора
|
6
|
Новогодние соревнования по настольному теннису
|
5 января
11.00
|
КСК п.Ленинский
Ул.Гагарина,д9
|
7
|
Новогодние соревнования среди школьников по настольному теннису
|
5 января
16.00
|
Спортзал школы №38 ул.Шевченко,д21
|
8
|
«Открытие зимнего сезона МБУ ДО «ДЮСШ «Восток»
|
8 января
11.00
|
Косая Гора
|
9
|
Новогодняя гонка на призы Деда Мороза и снегурочки
|
8 января
12.00
|
Косая Гора
|
10
|
Турнир памяти ветеранов волейбола среди мужчин;
|
4 января
10.00
|
Спортзал ДЮСШ «Юность»
ул. Демидовская д. 56-а:
|
11
|
Открытое первенство по мини-футболу среди любительских команд г. Тулы
|
5 января
10.00-15.00
|
Игровой зал стадиона ДЮСШ «Арсенал» Косая Гора ул.Горшкова,15
|
12
|
Чемпионат по волейболу
|
5-6
января
10.00
|
Спортзал ДЮСШ «Юность»
ул. Демидовская д. 56-а:
|
13
|
Рождественский турнир по волейболу среди учащихся 2005 г.р. и моложе
|
8-9 января
10.00
|
Спортзал ДЮСШ «ИВС» ул.Жуковского,д.5
|
МО город Новомосковск
|
1
|
Соревнования «Веселые старты» посвященные Новому году
среди занимающихся
|
27 декабря 2016 г.
15.00
|
Теннисный корт ТЦ «Жемчужина»
|
2
|
«Новогодний концерт» для детей-сирот Тульской области
|
27 декабря 2016
12.00
|
МБУС «Ледовый дворец»
(ул. Пионерская 4а)
|
3
|
«Новогодний концерт» для жителей города
|
27 декабря 2016
18.00
|
МБУС
«Ледовый дворец»
(ул. Пионерская 4а)
|
4
|
Ночная лыжная гонка на призы СК «Удача»
|
28 декабря
2016г.
19.00
|
Городской парк, велолыжероллерная трасса
|
5
|
Ледовое Шоу «Два деда Мороза»
|
29 декабря
2016
11.00,14.00,
17.00
|
МБУС
«Ледовый дворец»
(ул. Пионерская 4а)
|
6
|
Новогодний мастер класс по аэробике
|
30 декабря
2016г.
18.30
|
НМУП ФОЦ «Олимп»
(ул.Московская 10б)
|
7
|
Соревнования по киокусинкай среди юношей и девушек
|
03 января
12.00
|
МБУС «Спорткомплекс «Сокольники»
(ул.Пушкина 24)
|
8
|
Лыжная эстафета «Быстрый лыжник» среди обучающихся в ДЮСШ №3
|
3 января
11.00
|
Парк
|
9
|
Турнир по хоккею памяти С.Панюкова
|
3-5 января
10.00
|
МБУС «Ск «Химик»ДЮСШ «Химик»
(ул.Садовского 52)
|
10
|
Чемпионат г.Новомосковска по футболу на снегу среди мужских команд, памяти Е.В.Гусева
|
3-7 января
10.00
|
Стадион «Химик»
|
11
|
Мини-футбол на снегу «Рождественские встречи» между тренерами и обучающимися
ДЮСШ №3
|
4 января
11.00
|
Площадка «Газпром»
|
12
|
Новогодние эстафеты на льду
|
4 января
15.00
|
НМУП ФОЦ «Олимп»
(ул.Московская 10б)
|
13
|
Открытый Новогодний турнир по настольному теннису
|
4 января
11.00
|
МУДО «ДЮСШ №2»
(ул.Маяковского35/1)
|
14
|
Первенство г.Новомосковска по шахматам среди мальчиков и девочек моложе 8 лет
|
4-5 января
11.00
|
МБУС «Ск «Химик»ДЮСШ «Химик»
(ул.Садовского 52)
|
15
|
Рождественский турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2003г.р.
памяти В.В.Холода
|
4-5 января
10.00
|
Спортивный зал
УОР ТО
(ул.Пашанина 39)
|
16
|
Турнир по хоккею на приз ФОЦ «Олимп»
|
6 января
14.00
|
НМУП ФОЦ «Олимп»
(ул.Московская 10б)
|
17
|
«Рождественский турнир» по греко-римской борьбе среди юношей
|
6 января
11.00
|
МБУС «Спорткомплекс «Сокольники»
(ул.Пушкина 24)
|
18
|
Соревнования по шорт-треку
|
6 января
11.00
|
Хоккейная коробка
МУДО «ДЮСШ №3»
(мкр.Сокольники, ул.Ленина 13)
|
19
|
Открытый «Новогодний турнир» по баскетболу среди команд девушек
|
6 января
9.00
|
Спортзал
МУДО «ДЮСШ №2»
(ул.Маяковского35/1)
|
20
|
Открытый «Новогодний турнир» по волейболу
|
6 января
10.00
|
ФОК «Мечта»
(ул.Вахрушева 65)
|
21
|
Открытый «Новогодний турнир» по баскетболу среди юношеских команд
|
6 января
13.00
|
Спортзал МУДО «ДЮСШ №2»
(ул.Маяковского35/1)
|
22
|
Игры 10 тура первенства МКЦ регион-Центр по хоккею среди юношей 2005г.р.
г.Новомосковск – г.Алексеевка
|
7 января
15.00
8 января
13.00
|
МБУС
«Ледовый дворец»
(ул. Пионерская 4а)
|
23
|
Соревнования по мини-футболу среди юношей 2007-2009г.р. на призы ФОК «Шахтер» и Ск «Химик»
|
8 января
11.00
|
МБУС «Спорткомплекс «Сокольники»
(ул.Пушкина 24)
|
МО рп Славный
|
1
|
Турнир по мини -футболу
|
4 января
|
МКУ «ФОК МО Славный»
|
2
|
Турнир по мини-лапте
|
6 января
|
МКУ «ФОК МО Славный»
|
МО Суворовский район
|
1
|
Открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти тренера Валерия Борисовича Эпштейна
|
2 января
11.00
|
СК «Суворовец»
|
2
|
Открытый Рождественский турнир по футзалу среди детей 2003-2004 г.р.
|
4 января
11.00
|
СК «Суворовец»
|
3
|
Новогодний турнир по волейболу среди девушек
|
5 января
11.00
|
СК «Суворовец»
|
4
|
Новогодний турнир по самбо
|
5 января
11.00
|
филиал МБУ ДО «ДЮСШ»
|
5
|
Лыжные прогулки
|
5,6, 8
с 12.00 до 13.30
|
МКУК «Парк культуры и отдыха
г. Суворова»
|
6
|
Плавание – «Эстафета поколений»
|
6 января
12.00
|
бассейн МБУ ДО «ДЮСШ»
|
7
|
Открытый турнир по футзалу среди детей 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.
|
6 января 11.00
|
СК «Суворовец»
|
8
|
Зимние забавы
|
8 января 12.00
|
МКУК «Парк культуры и отдыха
г. Суворова»
|
МО Тепло-Огаревский район
|
1
|
Массовые катания на коньках
|
1-9
января
|
Хоккейная коробка п. Тепло-Огарево
|
2
|
Массовые катания на лыжах
|
1- 9
января
|
Лыжная траса
|
3
|
Турнир по хоккею с шайбой Тепло-Плавск
|
3 января
|
Хоккейная коробка п. Тепло-Огарево
|
МО Ясногорский район
|
1
|
Турнир по мини-футболу среди мужских команд на первенство города Ясногорска
|
3,5,6,7,8 января
|
МУ “Стадион города Ясногорска”,
ПСС «Газпром-детям»
|
2
|
Новогодняя лыжная гонка для жителей сельской местности
|
4 января
|
МО Теляковское
|
3
|
Турнир по настольному теннису
|
5 января
|
МО Иваньковское
|
4
|
Шахматно-шашечный турнир
|
5 января
|
МО Теляковское
|
5
|
Зимний легкоатлетический кросс среди учащихся МОУ ДО ДЮСШ
|
6 января
|
Парк культуры и отдыха г.Ясногорска
|
6
|
Рождественская лыжня среди учащихся МОУ ДО ДЮСШ
|
6 января
|
Плотский лес города Ясногорска
|
7
|
Рождественская спортивная игра «Веселые старты»
|
6 января
|
МО Теляковское
|
8
|
Турнир по хоккею с мячом среди ветеранов спорта
|
7 января
|
МУ “Стадион города Ясногорска”
|
9
|
Показательные выступления — мастер класс хоккейной ночной лиги команды «Факел» (Ясногорск)
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8 января
|
МУ “Стадион города Ясногорска”
|
10
|
Открытое первенство города Ясногорска по хоккею с шайбой среди мужских команд
|
8 января
|
МУ “Стадион города Ясногорска”
|
11
|
Спортивные состязания «Один за всех и все за одного»
|
8 января
|
МО Иваньковское