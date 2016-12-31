В Белёве открыли стелу «Город воинской доблести»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

А на железнодорожной станции «Белёв» был открыт мемориальный комплекс «Военный эшелон».

В рамках программы празднования 75-летия освобождения Белёва от немецко-фашистских захватчиков прошёл цикл торжественных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В городе открыли стелу «Город воинской доблести». Напомним, что Белёву за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны первому из населенных пунктов Тульской области было присвоено это почётное звание.

На железнодорожной станции «Белёв» был открыт мемориальный комплекс «Военный эшелон». Сохранившиеся со времён войны и восстановленные силами железнодорожников тепловоз, цистерна и теплушка, представляют собой музей под открытым небом.

Приветствуя собравшихся от имени губернатора Алексея Дюмина, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что белёвская земля буквально пропитана отвагой и мужеством людей, отдавших свои жизни за Родину. В ходе боев здесь полегло более 12 тысяч человек.

На митинге у вечного огня глава администрации Белёвского района Олег Соловьёв поблагодарил региональное правительство и лично губернатора Тульской области за поддержку Белёва.

- Это знак доверия, и мы вместе с белёвцами будем делать все возможное, чтобы наш славный город и район развивался и благоустраивался, - отметил он.