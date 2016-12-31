В Тульском музее оружия поздравили с Новым годом особых детей

Фото предоставлено организаторами.

29 декабря в 15.00 в Тульском государственном музее оружия состоялся новогодний праздник «На балу у Золушки» для детей с особенностями развития. Мероприятие было организовано общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть!».

Праздник посетили директор областного психологического центра «Помощь» Елена Леонидовна Верхорубова, настоятель Храма Кирилла и Мефодия в поселке Михалково иерей Виталий Карпенко, представители общественной палаты.

В этом году утренник впервые прошел в формате городского мероприятия.

Вместе с «Маленькой страной» Новый год встречали дети и подростки с особенностями развития из Тулы и Тульской области.

Огромная красивая елка, празднично украшенный зал Музея оружия с первых минут подарили и детям, и взрослым ощущение новогоднего чуда. Программа, подготовленная силами родителей, специалистов и волонтеров организации, была яркой, радостной, интерактивной. Все гости праздника приняли участие в настоящем костюмированном бале с участием героев сказок, а творческие номера цирковой студии «Мастер Буфф» никого не оставили равнодушными.

В конце мероприятия все дети получили подарки от прихода Храма Кирилла и Мефодия.

Благодаря сотрудничеству общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!» и Тульского государственного музея оружия новогодние утренники для особых детей стали традиционными.