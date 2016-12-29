Итальянская компания Poligof в апреле запустит производство в Тульской области

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Компания заявила, что общий объем инвестиций в новое производство составит 5 млн евро.

Итальянская компания Poligof планирует в апреле начать в Богородицком районе Тульской области выпуск продукции гигиены и пленочного покрытия. Инвестиции в новое производство составят порядка 5 млн евро.

По словам генерального директора ООО «Полигоф Ру» Виля Хафизова, стройка пока на начальном этапе, но уже в апреле 2017 года компания планирует начать работу. Сейчас ведётся активный подбор персонала. Первый этап проекта предполагает создание более 50 новых рабочих мест.

Компания планирует привлекать местных поставщиков сырья.

В Корпорации развития Тульской области отмечают, что Богородицкий район имеет стратегически выгодное расположение для потенциальных инвесторов, поскольку находится в непосредственной близости от города Москвы, соединён со столицей автомобильной дорогой М-4 «Дон».

Строящееся производство станет третьим представителем целлюлозно-бумажной промышленности в Тульской области. На сегодняшний день в этом секторе работают ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша» и ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск».