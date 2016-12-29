новости
новости
Регистрация
Итальянская компания Poligof в апреле запустит производство в Тульской области
Источник фото: invest-tula.com

Итальянская компания Poligof в апреле запустит производство в Тульской области

Компания заявила, что общий объем инвестиций в новое производство составит 5 млн евро.

Итальянская компания Poligof планирует в апреле начать в Богородицком районе Тульской области выпуск продукции гигиены и пленочного покрытия. Инвестиции в новое производство составят порядка 5 млн евро.

По словам генерального директора ООО «Полигоф Ру» Виля Хафизова, стройка пока на начальном этапе, но уже в апреле 2017 года компания планирует начать работу. Сейчас ведётся активный подбор персонала. Первый этап проекта предполагает создание более 50 новых рабочих мест.

Компания планирует привлекать местных поставщиков сырья.

В Корпорации развития Тульской области отмечают, что Богородицкий район имеет стратегически выгодное расположение для потенциальных инвесторов, поскольку находится в непосредственной близости от города Москвы, соединён со столицей автомобильной дорогой М-4 «Дон».

Строящееся производство станет третьим представителем целлюлозно-бумажной промышленности в Тульской области. На сегодняшний день в этом секторе работают ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша» и ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:36 0
Другие статьи по темам
Место
Богородицкий районТульская область
Прочее
Poligofпредприятие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Угрожая петардой, туляк пытался ограбить организацию
Угрожая петардой, туляк пытался ограбить организацию
Тульские особые дети посетили мегашоу
Тульские особые дети посетили мегашоу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика