В Туле открыли новогоднюю ёлку

Гости праздника смогли посмотреть выступления танцевальных коллективов, послушать гармонистов и вокалистов, а также согреться чаем со сладостями.

Торжественное мероприятие состоялось 28 декабря, на площади Ленина, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

В нём принял участие глава администрации города Евгений Авилов. Он поздравил собравшихся с наступающими праздниками и вместе с туляками и Дедом Морозом зажёг новогоднюю елку.

Церемония открытия сопровождалась красочным фейерверком.

В новогоднем представлении приняли участие байкеры из мотоклуба «Ночные волки».

Прямо с площади Ленина Дед Мороз и Снегурочка на квадроцикле с импровизированными санями отправились в путешествие по городу, посмотреть, все ли готово к празднику.

А для туляков и гостей города на сцене начался квест «Новогоднее приключение Огненного Петуха». Зрители перенеслись в телецентр «Останкино», где велись съемки популярных телепередач «Давай поженимся», «Точь-в-точь», «Голос», «Играй, гармонь. На открытии елки выступили танцевальные коллективы «Планета Кидс», «Инсайд», народный ансамбль гармонистов «Озорные переборы», вокалисты.

Завершилась новогодняя программа огненным шоу «Феникс».

Тульские предприниматели угощали гостей сладостями, пряниками, горячим чаем.

Ярким украшением площади в этом году стали ледяные скульптуры и ледяная входная группа, светящийся новогодний шар (диаметром — 4,5 метров). Большой популярностью пользовались у детей и взрослых новогодняя тантамареска с героями из любимых художественных и мультипликационных фильмов, горка, аттракционы луна-парка.

С 1 по 7 января на площади Ленина запланированы новогодние мероприятия, работа зимнего кинотеатра.