новости
новости
Регистрация
На тульской свалке незаконно жили иностранцы

На тульской свалке незаконно жили иностранцы

Нарушителей доставили в отдел полиции.

В Туле полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

На территории городской свалки были выявлены и доставлены в отдел полиции 54 иностранца.

Установлено, что все они находились в области незаконно. В отношении них составили административные протоколы, предусматривающие наказание за нарушение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Работа по выявлению нарушений в сфере миграции проводится сотрудниками полиции постоянно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
свалкаиностранцы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков зовут на автофлешмоб
Туляков зовут на автофлешмоб
В Туле открыли новогоднюю ёлку
В Туле открыли новогоднюю ёлку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика