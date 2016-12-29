На тульской свалке незаконно жили иностранцы

В Туле полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

На территории городской свалки были выявлены и доставлены в отдел полиции 54 иностранца.

Установлено, что все они находились в области незаконно. В отношении них составили административные протоколы, предусматривающие наказание за нарушение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Работа по выявлению нарушений в сфере миграции проводится сотрудниками полиции постоянно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.