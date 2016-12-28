За сброс отходов Алексинского тубдиспансера подрядчик ждёт суда

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Вначале подрядчик просто вывез отходы в лес, а потом стал сбрасывать строительный мусор в поле рядом с деревней Колюпаново.

Напомним, 28 ноября в рамках еженедельного оперативного совещания с членами регионального правительства губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращение жителей Алексинского района. Алексинцы жаловались на неправомерный вывоз строительных отходов из Алексинского филиала Тульского противотуберкулезного диспансера на земли лесного фонда. Строительные работы выполняла подрядная организация ООО «Фантазия». Алексей Дюмин потребовал устранить нарушение и дал поручение министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову привлечь виновную организацию к ответственности.

Как сообщается на портале «Тула Активная», 3 декабря в Алексине прошла встреча должностных лиц и общественников с представителем подрядной организации. По итогам встречи было принято решение осуществлять ежедневный контроль заказчиком, лесниками и общественниками. Однако в тот же день, спустя несколько часов, подрядчик предполагаемо сжёг одну из построек в лесу.

Представителей «Фантазии» вызывали в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Началось административное расследование.

А позднее подрядчики стали вывозить строительный мусор в поле рядом с деревней Колюпаново.

Как сообщил в твиттере один из местных жителей, проверка Россельхознадзора установила нарушения в действиях ООО «Фантазия». Также в отношении организации возбуждено дело об административном нарушении. Ответ ведомства мужчина выложил в сеть.