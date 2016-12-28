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Переселенцы из аварийного жилья в Веневе 7 лет добиваются устранения протекания крыши и стен

Переселенцы из аварийного жилья в Веневе 7 лет добиваются устранения протекания крыши и стен

Гарантийный срок вышел и теперь жителям приходится в суде доказывать свое право на компенсацию понесенных расходов.

В Веневе жители дома №34 микрорайона Южный семь лет добиваются устранения недостатков организацией, строившей их дом. МКД был сдан в 2009 году по программе расселения ветхого жилья.

Сразу после заселения жители выявили большое количество недостатков, жалобы на которые были направлены компании-застройщику. Однако строительные дефекты устранены не были.

С просьбой помочь разобраться в ситуации жители обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Тульской области.

«При эксплуатации дома в период гарантийного обслуживания претензий к строительным недостаткам со стороны жильцов становилось больше. Жильцы неоднократно обращались в управляющую организацию, но постоянно получали ответы, что дом на гарантии и недоделки обязан исправить генеральный подрядчик. Неоднократные обращения в адрес генерального подрядчика об устранении недостатков результатов не дали», – отметил представитель Общероссийского народного фронта в Тульской области Александр Дрогалин.

В доме текут межпанельные швы, промокают и промерзают стеновые панели, протекает крыша. В квартирах – плесень, сырость, нет вентиляции. Некоторые собственники квартир вынуждены за свой счет приводить жилье в надлежащее состояние. В настоящее время в суде рассматривается дело о компенсации этих затрат.

«Строительство дома осуществлялось с нарушениями, это подтверждено решением суда, – отметил эксперт Общероссийского народного фронта Константин Полторыхин. – В настоящее время необходим ремонт кровли дома, который может быть проведен в рамках капитального ремонта. А остальные недостатки должны быть устранены управляющей компанией, обслуживающей дом».

С просьбой разъяснить ситуацию региональное отделение ОНФ обратится в администрацию Веневского района.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:32 0
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