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Молодежный центр «Родина» снял для Тулы новогодний клип
Кадр из видео.

Молодежный центр «Родина» снял для Тулы новогодний клип

Официальная премьера клипа состоится на открытии городской елки на площади Ленина 28 декабря, а сам клип можно увидеть уже сейчас на нашем портале!

Молодежный многопрофильный центр «Родина» совместно с талантливой молодёжью города Тулы, фотостудиями MILK, i1 Studio, а также студией звукозаписи, школой вокала «Фальши.net» подарили очередной подарок жителям нашего города: с 14 по 27 декабря проходили съёмки  и постсъемочная обработка новогоднего клипа «Сказка живет». И наконец клип готов!

Официальную премьеру клипа можно будет увидеть на открытии городской елки сегодня, 28 декабря, на площади Ленина, но специально для читателей нашего портала он уже сейчас доступен на Myslo.

Авторы песни: слова – Наталья Бурдина, музыка – Виталий Чулков.

В клипе снимались: Ольга Черюканова, Эвелина Вачейшвили, Юлия Петухова, Рамазан Селимов, Арсений Спирин, Даниил Матвеев, детская вокальная студия Елены Адамовой.

Клип снят в семейной фотостудии Milk талантливыми ребятами из i1 Studio на основе идеи МБУ ММЦ «Родина». 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:30 0
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