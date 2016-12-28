В январе пройдут две прямые линии с членами правительства Тульской области
Опубликован график проведения прямых линий в январе 2017 года.
Прямые линии по телефону 8(4872)31-26-20 будут проводить:
17 января пройдет прямая линия с Татьяной Вячеславовной Рыбкиной, министром культуры Тульской области.
23 января прямую линию проведет Дмитрий Алексеевич Ломовцев, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директор департамента промышленной политики.
Место проведения: приемная правительства Тульской области (подъезд № 10).
Время проведения: с 10.00 до 12.00.
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