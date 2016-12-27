Как будут работать отделения ГИБДД во время праздников
Опубликован режим работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в нерабочие праздничные дни января 2017 года.
3 января 2017 года
- отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)
- отделение № 11 с 9.00 — 18.00 (г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)
4 января 2017 года
- отделение № 6 с 9.00 — 18.00 (г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)
- отделение № 7 с 9.00 — 18.00 (г. Донской, ул. Заводская, д. 1А)
5 января 2017 года
- отделение № 1 с 9.00 — 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
- отделение № 8 с 9.00 — 18.00 (г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)
- отделение № 9 с 9.00 — 18.00 (г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)
6 января 2017 года
- отделение № 10 с 9.00 — 18.00 (г. Новомосковск, Узловской пр., д. 5)
- отделение № 12 с 9.00 — 18.00 (г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)
8 января 2017 года
- отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)
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