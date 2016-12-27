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Как будут работать отделения ГИБДД во время праздников

Как будут работать отделения ГИБДД во время праздников

Опубликован режим работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в нерабочие праздничные дни января 2017 года.

3 января 2017 года

  • отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)
  • отделение № 11 с 9.00 — 18.00 (г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)


                                                4 января 2017 года

  • отделение № 6 с 9.00 — 18.00 (г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)
  • отделение № 7 с 9.00 — 18.00 (г. Донской, ул. Заводская, д. 1А)


                                                5 января 2017 года

  • отделение № 1 с 9.00 — 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
  • отделение № 8 с 9.00 — 18.00 (г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)
  • отделение № 9 с 9.00 — 18.00 (г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)


                                                 6 января 2017 года

  • отделение № 10 с 9.00 — 18.00 (г. Новомосковск, Узловской пр., д. 5)
  • отделение № 12 с 9.00 — 18.00 (г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)


                                                 8 января 2017 года

  • отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)
Автор: Ирина Суркова, вчера, в 18:34 0
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