Градсовет утвердил изменение планировки земельного участка в Привокзальном районе Тулы

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В перспективе в новом микрорайоне будет построено порядка 40 тысяч квадратных метров жилья

Проект изменения ранее утвержденного проекта планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей генерала Маргелова и Крутоовражным в Привокзальном районе проездом сегодня на заседании Градсовета получил одобрение. Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что руководство города сочло возможным утвердить предлагаемую перепланировку.

С соответствующей инициативой выступили ООО «Вертикаль» и ООО ГК «Аврора». По словам сити-менеджера, застройщики своими силами сформируют земельные участки, на которых будет располагаться два детских сада и школа. Одно из дошкольных учреждений будет построено за счет городского бюджета.

На сегодняшний день застройщики готовят проект на 20 тысяч квадратных метров жилья, в перспективе смогут еще 60 тысяч. В связи со столь масштабным строительством у министра образования региона Оксаны Осташко возникло опасение, что реализация доступности образования станет невозможным. При вводе в эксплуатацию такого количества жилья на территории жилого комплекса уже должны находиться названные выше учебные заведения.

«Администрация города должна в этом случае предоставить соответствующую дорожную карту в Градсовет и министерство образования. Нужно понимать, что будут заселяться семьи, администрация обязана закрепить семью за конкретным учебным заведением, а учебного заведения там, на сегодняшний момент, нет», – пояснила она.

Оксана Осташко добавила, что на сегодняшний день не решен вопрос срока формирования земельного участка.

«Решением рабочей группы мы не согласились с положительным заключением по данной территории, просили предоставить нам дорожную карту по реализации данных объектов», – добавила она.

Со своей стороны Евгений Авилов попросил министерство образования оказать содействие со включением Тулы в федеральную программу по строительству школы и детского сада.

«Муниципалитет, если мы говорим о строительстве школы на 600 мест, а к тому моменту это будет стоить 800 млн руб., не сможет это осилить. Мы не потратим 800 миллионов рублей из бюджета города, только если жители города примут такое решение на публичных слушаниях», – ответил Евгений Авилов, добавив, что на проектирование школы уйдет около двух лет. Если добавить сюда еще срок строительства, то новая школа здесь появится не раньше, чем через 5-6 лет.

В итоге решение о строительстве было принято, но с учетом мнения министра образования.