В Тульской области появится компания по переработке яиц

ГК «Лето» планирует построить фабрику по переработке яиц в Тульской области. Сейчас идет проектирование предприятия, пишет «Агроинвестор».

Проект разбит на несколько этапов: первый, мощностью 300 млн яиц в год, потребует около 11 млн евро инвестиций, об этом рассказал директор по развитию группы Сергей Коряжкин.

Компания объединяет три птицефабрики в Белгородской и Тульской областях с общим объемом производства 750 млн яиц в год. До 2019 года показатель планируют увеличить до 1 млрд.

«Учитывая сложности с получением кредитов, строить будем за свои средства. Заемное финансирование планируется привлекать только на закупку оборудования, причем не более 50%», — говорит Сергей Коряжкин.

Цена яйца, заложенная в проект, составляет 40 рублей/десяток. Окупить вложения компания рассчитывает за пять-семь лет. Возведение начнется в мае следующего года, а запуск — в 2019-м.

Компания «Лето» хочет производить всю линейку продукции: сухие ферментированные желток и белок, жидкий и сухой меланж для промышленных потребителей.

Также будут развивать производство готовых пищевых продуктов, таких как замороженные омлеты и вареные яйца в маринаде.

«Вертикально интегрированным холдингам перерабатывающая фабрика позволяет увеличить добавленную стоимость примерно на 11% к среднегодовой цене», — подсчитывает Коряжкин.

По данным Росптицесоюза, сейчас в России перерабатывается менее 10% производимого яйца. Готовые к употреблению яичные продукты составляют лишь 1,5% от объема переработки. Около 85% всей продукции переработки яйца выпускают десять крупнейших птицефабрик, среди них «Роскар», «Рузово», «Волжанин», «Боровская», «РусАгроГрупп».