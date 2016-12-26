новости
новости
Регистрация
В Тульской области появится компания по переработке яиц

В Тульской области появится компания по переработке яиц

Компания «Лето» построит фабрику по переработке яиц на собственные средства.

ГК «Лето» планирует построить фабрику по переработке яиц в Тульской области. Сейчас идет проектирование предприятия, пишет «Агроинвестор».

Проект разбит на несколько этапов: первый, мощностью 300 млн яиц в год, потребует около 11 млн евро инвестиций, об этом рассказал директор по развитию группы Сергей Коряжкин.

Компания объединяет три птицефабрики в Белгородской и Тульской областях с общим объемом производства 750 млн яиц в год. До 2019 года показатель планируют увеличить до 1 млрд.

«Учитывая сложности с получением кредитов, строить будем за свои средства. Заемное финансирование планируется привлекать только на закупку оборудования, причем не более 50%», — говорит Сергей Коряжкин.

Цена яйца, заложенная в проект, составляет 40 рублей/десяток. Окупить вложения компания рассчитывает за пять-семь лет. Возведение начнется в мае следующего года, а запуск — в 2019-м.

Компания «Лето» хочет производить всю линейку продукции: сухие ферментированные желток и белок, жидкий и сухой меланж для промышленных потребителей.

Также будут развивать производство готовых пищевых продуктов, таких как замороженные омлеты и вареные яйца в маринаде.

«Вертикально интегрированным холдингам перерабатывающая фабрика позволяет увеличить добавленную стоимость примерно на 11% к среднегодовой цене», — подсчитывает Коряжкин.

По данным Росптицесоюза, сейчас в России перерабатывается менее 10% производимого яйца. Готовые к употреблению яичные продукты составляют лишь 1,5% от объема переработки. Около 85% всей продукции переработки яйца выпускают десять крупнейших птицефабрик, среди них «Роскар», «Рузово», «Волжанин», «Боровская», «РусАгроГрупп».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:42 +2
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Коряжкин
Место
Тульская область
Прочее
фабрика переработки яиц

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле открылась фотовыставка «Влюбленные в кошек»
В Туле открылась фотовыставка «Влюбленные в кошек»
Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово
Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика