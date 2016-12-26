В Туле открылась фотовыставка «Влюбленные в кошек»

На выставке представлены работы о домашних любимцах и их очаровательных хозяйках, сделанные в рамках одноимённого проекта фотографом Еленой Кузиной.

В Туле открылась персональная выставка фотокартин «Влюбленные в кошек», которая будет проходить в салоне красоты для животных Mon ami с 25 декабря по 25 января.

На выставке представлены работы, сделанные в рамках одноимённого проекта фотографом Еленой Кузиной. Вы увидите несколько фотокартин о домашних любимцах и их очаровательных хозяйках. Разные по стилю и настроению, но все снятые с неизменной любовью, фотохолсты полностью имитируют масляную живопись, что подчёркнуто оформлением фотокартин в музейный багет.

Вход на выставку свободный.

Место проведения: салон Mon ami, улица Михеева, 27.