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Наценки на детское питание не будут регулировать

Наценки на детское питание не будут регулировать

В Министерстве сельского хозяйства утверждают, что эта мера необходима — иначе ассортимент резко сократится.

Российское министерство сельского хозяйства в следующем году планирует отказаться от регулирования торговых наценок на детское питание на региональном уровне, пишет «Коммерсант».

По данным ведомства, уже разработан проект правительственного постановления об отмене права регионов на регулирование торговых наценок при продаже детского питания. Более того, этот документ согласован со всеми имеющими к нему отношение министерствами и ведомствами, а после утверждения будет направлен в правительство.

В Минсельхозе РФ сочли, что отменить управление наценками на детское питание необходимо — иначе возможно резкое сокращение ассортимента в ряде регионов.

Помощник главы Министерства экономического развития Елена Лашкина пояснила, что регулирование надбавок фактически не сказывается на цене самого детского питания, зато приводит к подорожанию других товаров «за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки».

В то же время власти регионов опасаются, что отказ от регулирования наценок приведет к резкому подорожанию детского питания, которое сделает его недоступным для малоимущих граждан.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:30 0
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