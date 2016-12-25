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В Туле может появиться улица имени Василия Стародубцева

В Туле может появиться улица имени Василия Стародубцева

Коммунисты вынесли этот вопрос на обсуждение.

24 декабря в тульском обкоме КПРФ прошел вечер памяти бывшего губернатора Тульской области Василия Стародубцева.
 
Алексей Лебедев, заместитель председателя Тульской областной Думы, рассказал, что на встрече с губернатором Алексеем Дюминым он предложил увековечить память Стародубцева, назвав в честь него одну из тульских улиц, а также установив мемориальные доски на зданиях, где жил и работал Василий Александрович.
 
По словам Лебедева, губернатор это предложение поддержал.
 
Василий Стародубцев родился 25 декабря 1931 года, российский государственный деятель, советский партийный и политический деятель. Народный депутат СССР (1989—1992). Член ЦК КПРФ, в 1997—2005 годах — губернатор Тульской области, депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов. Скончался 30 декабря 2011 года в Новомосковске от сердечного приступа.
 
 

 

А как вы считаете? Стоит ли назвать улицу именем Василия Стародубцева?
 

 

сегодня, в 12:01 −13
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