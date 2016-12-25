Пожарные спасли девушку из горящей квартиры

По словам прохожего, на десятом этаже 23-этажного дома горела квартира.
На момент прибытия пожарных из окон квартиры уже валил густой едкий дым.
Как сообщает пресс-служба УМЧС региона, на момент прибытия спасателей из окна квартиры уже валил густой едкий дым. С балкона был слышен крик о помощи.
Спасатели в считанные секунды приняли решение незамедлительно проникнуть в дом и приступить к спасению людей. И звено газодымозащитной службы в составе с начальником караула Петрищевым Александром и двумя старшими пожарными: Вячеславом Агешиным и Вадимом Вдоньевым вошли в подъезд.
Благодаря профессионализму и оперативности, пожарные по лестничному маршу с применением спасательного устройства спасли с десятого этажа девушку.
Благодаря своевременному звонку в службу спасения и быстрой отлаженной работе спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти жизнь человека. В результате пожара в комнате закоптились стены и оплавился натяжной потолок.