Пожарные спасли девушку из горящей квартиры

По словам прохожего, на десятом этаже 23-этажного дома горела квартира.



На момент прибытия пожарных из окон квартиры уже валил густой едкий дым.

Как сообщает пресс-служба УМЧС региона, на момент прибытия спасателей из окна квартиры уже валил густой едкий дым. С балкона был слышен крик о помощи.

Спасатели в считанные секунды приняли решение незамедлительно проникнуть в дом и приступить к спасению людей. И звено газодымозащитной службы в составе с начальником караула Петрищевым Александром и двумя старшими пожарными: Вячеславом Агешиным и Вадимом Вдоньевым вошли в подъезд.

Благодаря профессионализму и оперативности, пожарные по лестничному маршу с применением спасательного устройства спасли с десятого этажа девушку.

Благодаря своевременному звонку в службу спасения и быстрой отлаженной работе спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти жизнь человека. В результате пожара в комнате закоптились стены и оплавился натяжной потолок.