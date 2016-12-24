В сквере в Обидимо устанавливают освещение

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Владислав Галкин проинспектировал ход работ по благоустройству сквера, где в этом году был установлен памятник с именами ушедших на фронт жителей Обидимо.

В ходе выездного совещания были проинспектированы работы по благоустройству сквера в поселке Обидимо, где в этом году был установлен памятник с именами жителей населенного пункта, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Также на объекте в этом году было проведено асфальтирование, установлены скамейки.

Сегодня специалисты подрядной организации осуществляют монтаж 12 опор будущих светильников. В понедельник будут произведены установка самих источников освещения. Подключение объекта к электросети планируется произвести во вторник.

Выездное совещание по поручению Евгения Авилова провел заместитель главы администрации – начальник управления по благоустройству Владислав Галкин.

В совещании также приняли участие начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу, заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Иван Христолюбов, директор МУ «Городская служба единого заказчика» Максим Кольцов, представители подрядной организации.