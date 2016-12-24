новости
новости
Регистрация
В сквере в Обидимо устанавливают освещение
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В сквере в Обидимо устанавливают освещение

Владислав Галкин проинспектировал ход работ по благоустройству сквера, где в этом году был установлен памятник с именами ушедших на фронт жителей Обидимо.

В ходе выездного совещания были проинспектированы работы по благоустройству сквера в поселке Обидимо, где в этом году был установлен памятник с именами жителей населенного пункта, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Также на объекте в этом году было проведено асфальтирование, установлены скамейки.

Сегодня специалисты подрядной организации осуществляют монтаж 12 опор будущих светильников. В понедельник будут произведены установка самих источников освещения. Подключение объекта к электросети планируется произвести во вторник.

Выездное совещание по поручению Евгения Авилова провел заместитель главы администрации – начальник управления по благоустройству Владислав Галкин.

В совещании также приняли участие начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу, заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Иван Христолюбов, директор МУ «Городская служба единого заказчика» Максим Кольцов, представители подрядной организации.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:15 0
Другие статьи по темам
Люди
Владислав Галкин
Место
Тульская областьпоселок Обидимо
Прочее
благоустройство сквераосвещение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хуже всего школьники знают историю своих регионов
Хуже всего школьники знают историю своих регионов
В Киреевском районе у 18-летнего парня нашли наркотики
В Киреевском районе у 18-летнего парня нашли наркотики
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика