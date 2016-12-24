В Киреевском районе у 18-летнего парня нашли наркотики

При проведении оперативных мероприятий около дома №9 по улице Трудовая в посёлке Бородинский был остановлен нигде не работающий 18-летний местный житель. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли коробок с веществом светлого цвета, которое было направлено на исследование.

По заключению эксперта, вещество оказалось наркотиком, содержащим смесь метилового эфира и производных амфетамина. Общий вес наркотика составил 4, 64 грамма.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.