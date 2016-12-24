Тамбов получил новую гигантскую сковороду от Тулы

Фото: Администрация города Тамбова.

Напомним, что в этом году на Покровской ярмарке произошел неприятный инцидент. Гигантская сковорода, подаренная Тулой, треснула во время фестиваля картошки. После этого случая туляки пообещали сделать другую сковороду. Свое слово они сдержали – подарок прибыл в Тамбов 20 декабря.

Диаметр сковороды — 2,6 метра, вес — 1860 килограммов. Она сделана из сертифицированного пищевого чугуна.

С наружных боковых сторон на ней выгравированы гербы Тамбова и Тулы.

— Сковороду разместили на своем законном месте на Набережной, однако для хранения в зимний период специалистами Дирекции благоустройства и озеленения вокруг нее была сооружена специальная конструкция-домик, защищающая изделие от воздействий внешней среды и неблагоприятных погодных условий, — сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.