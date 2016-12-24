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Тамбов получил новую гигантскую сковороду от Тулы
Фото: Администрация города Тамбова.

Тамбов получил новую гигантскую сковороду от Тулы

Новая сковорода является точной копией треснувшей на Покровской ярмарке.

Напомним, что в этом году на Покровской ярмарке произошел неприятный инцидент. Гигантская сковорода, подаренная Тулой, треснула во время фестиваля картошки. После этого случая туляки пообещали сделать другую сковороду. Свое слово они сдержали – подарок прибыл в Тамбов 20 декабря.

Диаметр сковороды — 2,6 метра, вес — 1860 килограммов. Она сделана из сертифицированного пищевого чугуна. 

С наружных боковых сторон на ней выгравированы гербы Тамбова и Тулы.

— Сковороду разместили на своем законном месте на Набережной, однако для хранения в зимний период специалистами Дирекции благоустройства и озеленения вокруг нее была сооружена специальная конструкция-домик, защищающая изделие от воздействий внешней среды и неблагоприятных погодных условий, — сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:01 0
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