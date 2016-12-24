В Туле опять сгорели два автомобиля

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

У «Москвича-2141» выгорел салон, у «Хендая Солярис» оплавился кузов. Пострадавших нет.

24 декабря 2016 года в 03.43 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобилей «Хендай Солярис» и «Москвич-2141», находившихся в Туле на улице Кирова. На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-3.

Прибыв на место происшествия в 03.49, пожарные ликвидировали возгорание за три минуты.

В результате происшествия у автомобиля «Москвич-2141» выгорел салон, у автомобиля «Хендай Солярис» оплавился кузов. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.