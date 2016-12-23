В Туле пройдет первенство по легкой атлетике среди детей
Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах, в форме забегов на дистанциях в 60 и 200 метров.
26 декабря 2016 года в 14.30 в манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал» пройдет IV традиционное первенство СДЮСШОР по легкой атлетики Кубок Мастера Спорта Международного Класса Екатерины Реньжиной.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- 2002-2003 года рождения – 200 метров.
- 2004 года рождения – 200 и 60 метров.
- 2005 года рождения – 200 и 60 метров.
- 2006 года рождения – 60 метров.
- 2007 года рождения - 60 метров.
- 2008 года рождения – 60 метров.
- 2009 года рождения и моложе – 60 метров (дети сотрудников СДЮСШОР «Легкая атлетика»).
Состав забегов формируется по итогам прошедших соревнований и утверждается главной судейской коллегией судей. Победители и призеры соревнований награждаются медалями.
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