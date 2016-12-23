Тульские следователи выясняют обстоятельства смерти 13-летнего подростка на пожаре

Трагедия произошла сегодня ночью в Ясногорске. Около половины третьего ночи в районном центре на улице Достоевского загорелись два частных дома.

Прибывшие на место пожарные во время тушения обнаружили тело 13-летнего подростка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки установлено, что ребенок проживал с бабушкой в этом доме. Ночью местные жители увидели горящий дом и вызвали сотрудников спасательных служб. В результате пожара подросток погиб. Бабушка мальчика получила ожоги, но сумела выбраться на улицу», – сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, а также назначено несколько экспертиз. По их окончании будет принято процессуальное решение.