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Росгвардия победила в Зимнем кубке по мини-футболу
Фото предоставлено управлением Росгвардии.

Росгвардия победила в Зимнем кубке по мини-футболу

Команда Управления Росгвардии по Тульской области заняла 1 место в открытом Зимнем кубке «Динамо» по мини-футболу.

В Универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоялся финал открытого Зимнего кубка Тульской областной организации «Динамо» по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при выполнении служебного долга в 2016 году.

Турнир проводится с 2005 года. Сегодняшний – двенадцатый по счету. Приняло участие 19 команд: Управление Росгвардии по Тульской области, Управление ФСИН России по Тульской области, Главное управления МЧС России по Тульской области, Управление ФСБ России по Тульской области, Управление МВД России по Тульской области, Военной прокуратуры Тульского гарнизона и другие.

Победу в чемпионате одержала команда Управления Росгвардии по Тульской области.

Вторыми стали футболисты Института законоведения и управления ВПА, замкнули тройку призеров команда Управление ФСИН России по Тульской области.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 17:16 0
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