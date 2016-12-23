Путин о Дюмине: Назначил, чтобы работал на благо России, а не «обкатать»

23 декабря. Сейчас в Москве проходит большая пресс-конференция главы государства. Президент России Владимир Путин собрал почти полторы тысячи журналистов, чтобы ответить на их вопросы.

Напомним, в зале ждет возможности задать свой вопрос исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева.

Вопрос, касающийся Тульской области только что прозвучал в эфире. Журналист федеральной «Комсомолки» Александр Гамов спросил президента:



Александр Гамов.

— У меня довольно острый вопрос, и я надеюсь на максимально откровенный ответ. Вы, Владимир Владимирович, назначаете на губернаторские посты людей из своего ближайшего окружения … Алексей Дюмин (Тульская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область) … Вы специально это делаете, так расставляете кадры? Сохранится ли такая тактика формирования губернаторского корпуса и в дальнейшем? И вообще, чем это вызвано? Вы не доверяете местным губернаторам в связи с известными «посадками»? Обсуждается версия, что якобы Путин их обкатывает. И Алексея Геннадьевича, и Дмитрия Юрьевича (прив. авт. — Миронова). Так ли это? Обкатываете для далеко идущих целей? Если да, то для каких?

Путин:

— Эти цели — благо России. А вот как их достичь… Надо заниматься экономикой, социальной политикой, обеспечением обороноспособности и безопасност. А для этого нужны подходящие люди. Доверяем ли мы местным кадрам? В подавляющем большинстве — да. В большинстве субъектов работают люди выходцы из этих регионов. Есть и случаи, когда элиты нужно обновлять. И это, кстати, востребовано гражданами региона. Надеюсь, эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я на это рассчитываю.

Какие виды есть на них? Это зависит от того, как граждане оценят их работу. Вот Дюмин проработал полгода в Тульской области, и за него проголосовало 85%. Это хороший показатель. Но этого недостаточно. Теперь нужно показать результат в практической работе.