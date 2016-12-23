Журналист «Слободы» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина

Заявки на аккредитацию в этом году подали более 1400 журналистов со всей России и из-за рубежа. За час до начала пресс-конференции все места в зале заняты.

Сегодня в 12 часов дня в Москве начнется ежегодная большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина.



Татьяна Алексеева, исполнительный директор «Слободы»,

на пресс-конференции 2015 года.

В списке аккредитованных журналистов в нынешнем году значится 1437 фамилий. Большая часть из них – представители региональных СМИ, среди них и исполнительный директор газеты «Слобода», журналист, член Общественной палаты Тульской области Татьяна Алексеева.

«За час до начала пресс-конференции уже заняты все места в зале», – сообщает Татьяна Алексеева.

Ранее общение с журналистами было назначено на 22 декабря, но в связи с траурной церемонией прощания с убитым в Анкаре послом России в Турции Андреем Карловым пресс-конференция была перенесена на сутки позже.

Основная цель встречи с журналистами – подвести итоги уходящего года и обозначить векторы развития на следующий год.

Напомним, в прошлом году на пресс-конференции Татьяне Алексеевой удалось задать вопрос главе государства. Речь шла о судьбе оборонно-промышленного комплекса – не будет ли сокращен гособоронзаказ в связи с кризисом?

Владимир Путин тогда ответил, что начало отдельных новых проектов будет отложено, но все начатые обязательно будут завершены.

– То, что перенесено, не является критическим для обороноспособности страны, но при этом разгружает бюджет, – подчеркнул глава государства.