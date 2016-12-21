Житель Суворова сжёг чужой диван из-за неоплаченного ремонта

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в полицию с заявлением о поджоге дивана обратился житель Суворова. По предварительным данным, полученным полицейскими, к противоправному деянию причастен проживающий в том же доме 49-летний мужчина.

Предположительно, он помогал делать в указанной квартире ремонт, при этом оказывал и финансовую помощь. После того, как подозреваемому не были возвращены деньги за проделанную работу, он решил отомстить. Мужчина спокойно проник в чужое жилище, так как имел возможность доступа, поджёг штору и положил её на диван.

Подозреваемый признался в умышленном уничтожении чужого имущества. Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» ведётся работа по выяснению всех деталей происшествия.