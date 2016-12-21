Тульские борцы успешно выступили на соревнованиях в Нижегородской области

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В турнире по смешанным единоборствам приняли участие более 300 спортсменов из России и других стран.

С 16 по 18 декабря 2016 года в городе Бор Нижегородской области прошел V Международный турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ» памяти командира группы спецназа ВДВ Героя России капитана Дмитрия Жидкова.

В турнире приняли участие действующие бойцы спецназа, а также члены военно-патриотических клубов, учащиеся кадетских корпусов, спортсмены клубов и федераций, развивающих контактные единоборства среди юношей в различных возрастных категориях.

За три дня соревнований турнир собрал 29 команд. За звание лучших боролись более 300 спортсменов из России, а также Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Осетии.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича участников и гостей соревнований приветствовал главный федеральный инспектор по Нижегородской области Иван Костанов.

На турнире в качестве почётных гостей также присутствовали родители Героя Дмитрия Жидкова, чемпион мира по боксу, президент федерации бокса Нижнего Новгорода Андрей Гоголев, директор ПО Автостекло AGC Дмитрий Анохин, чемпион мира по греко-римской борьбе Алексей Голубин, президент общероссийской организации по развитию смешанных единоборств, ветеран спецназа Сергей Евдокимов.

Тульскую область представил помощник сенатора Игоря Панченко, почетный вице-президент федерации бокса России в ЦФО Никитин Алексей.

Состав нашей сборной команды был сформирован исполнительным директором федерации смешанных единоборств «ОСЕ» области, руководителем спортивных клубов «Магура» Ильей Герасименко. Ребята прошли серьезную подготовку набираясь опыта в смешанных единоборствах, рукопашном бое. В итоге вернулись с хорошим результатом среди сильнейших представителей различных известных клубов страны, представивших своих спортсменов на этом крупном мероприятии.

В упорнейшей борьбе туляки показали свое мастерство, одержав победу, и отдали дань памяти и уважения Герою России.

Результаты личных зачетов:

1 место — Капков Константин, Максимов Глеб, Бушин Виктор;

2 место — Турбин Павел;

3 место — Батурин Никита; в старшей возрастной группе алексинец Иван Рябов провел две схватки, в которых одержал досрочную победу, но к сожалению не смог продолжать поединки из-за полученной серьезной травмы плеча;

Тренируют ребят Турбин Павел, Герасименко Илья, Ашаков Александр и Орленко Евгений.